Amici: Valentin e Francesca Tocca escono allo scoperto, la dedica del ballerino

Dopo i rumors di un avvicinamento, Valentin ha pubblicato una Instagram Story che non lascia dubbi

Amici: Valentin e Francesca Tocca si sono riavvicinati

Nella diciannovesima edizione di Amici è successo di tutto. Grande protagonista è stato, tra gli altri, il ballerino Valentin. Lui dall’inizio si è mostrato un po’ sopra le righe, non seguiva le lezioni, non studiava, non voleva cimentarsi in altre discipline, ma voleva solamente ballare latino americano.

Gli appassionati del talent sanno benissimo che la ballerina professionista che affianca i concorrenti latini è Francesca Tocca. Ebbene, in poco tempo è nato il gossip di una relazione clandestina tra i due. A confermare poi le voci ci ha pensato prima Maria De Filippi, che in una discussione con Valentin ha detto che non avrebbe mai parlato “di una certa cosa”, poi lo stesso ballerino.

Valentin ha confessato tutto in un lungo post sui social raccontando come sono andate le cose. Francesca a gennaio gli ha rivelato il suo interesse e da lì è nata la loro relazione. Tuttavia, il ballerino in quell’occasione l’ha lasciata. Francesca non ha mai detto nulla a riguardo, ma il marito ha chiarito che la relazione tra i due è nata dopo la fine del loro matrimonio.

Dopo alcuni mesi i movimenti social di Valentin e Francesca hanno fatto pensare ad un riavvicinamento. Infatti, nelle loro Instagram Stories apparivano gli stessi lettini, gli stessi ombrelloni, insomma, sembrava proprio che fossero tornati insieme. E così è.

La dedica di Valentin

A sorpresa, dopo tanto vociferare, ecco che Valentin ha confermato che lui e Francesca stanno davvero insieme. L’ex concorrente di Amici ha pubblicato una Instagram Story con una foto in cui è appoggiato ad un muro e la scritta: “paparazzato dal mio cuore” e poi ha taggato Francesca Tocca. In sottofondo una canzone: Vivo pensando en ti di Felipe Pelaez. Nonostante Francesca continui a non farsi vedere sui social, questa volta non ci sono più dubbi. Voi che cosa ne pensate di questa coppia? (Continua dopo la foto)

Le ultime novità di Amici

La diciannovesima edizione del talent ha dovuto affrontare un Serale senza pubblico e per i ragazzi è stato molto difficile. Tuttavia, Javier, dopo duri scontri con Nicolai, ha vinto la categoria ballo, mentre Gaia Gozzi ha trionfato nel canto. Entrambi sono poi tornati ad Amici Speciali. Nel frattempo sono aperti i casting per Amici 20, ma ancora non si sa quando andrà in onda il programma. Ancora nulla anche sugli insegnanti della nuova edizione.