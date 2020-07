Martina Nasoni tra due fuochi? Ecco la verità dell’ex gieffina

Dopo le voci che volevano Martina contesa da due uomini, arriva la versione dei diretti interessati

Martina Nasoni tra due fuochi? Il gossip

Martina Nasoni è stata una grande protagonista del Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso. La ragazza romana, tatuatrice, ha fatto parlare molto di sè per il suo carattere schietto e sincero, per i suoi monologhi mentre beveva qualche bicchierino di troppo, e per la relazione con Daniele Dal Moro. Dopo il reality, Martina e Daniele si sono frequentati in un periodo di continui tira e molla.

Lei ha rifiutato il trono di Maria De Filippi per amore di Daniele, ma lui ha approfittato della situazione per sedersi sulla sedia rossa. Il suo percorso non si è concluso perchè l’emergenza legata al Coronavirus ha interrotto le conoscenze in studio e per lui era troppo presto per fare una scelta. Il gossip che voleva di nuovo vicini Martina e Daniele non si è fermato, ma i due hanno più volte smentito.

Tuttavia, poche settimane fa è comparso un altro ragazzo. Si tratta dell’ex corteggiatore di Sara Shaimi Matteo Guidetti. Lui e Martina si sono conosciuti e due foto nello stesso posto pubblicate su Instagram sono bastate per far nascere il gossip di un nuovo amore. Ma ecco come stanno davvero le cose.

La verità dei diretti interessati

Amedeo Venza qualche giorno fa ha pubblicato la notizia secondo la quale Martina sarebbe indecisa in amore: riprovare ancora una volta con Daniele Dal Moro o provare a iniziare una nuova relazione con Matteo Guidetti? Ebbene, Daniele si è arrabbiato molto per la diffusione di questa notizia. Infatti, dal suo profilo Instagram sono piovuti insulti ad Amedeo.

Per Daniele è un “ciarlatano” che inventa fake news, mentre è il momento che si trovi un lavoro serio e onesto. Anche Martina ha dato la sua versione dei fatti. Settimane fa aveva detto che con Daniele era finita definitivamente ma che rimaneva dell’affetto. Mentre adesso, raggiunta dalla pagina Uomini e Donne Classico e Over, ha detto che sta approfondendo la conoscenza con Matteo, anche se parlare di relazione al momento è troppo presto.

Matteo Guidetti aveva corteggiato Sara Shaimi, ma lei si è innamorata di Sonny Di Meo. L’ex corteggiatore è rimasto molto male per non essere stato la scelta, ma qualche giorno dopo ha incontrato per caso Martina. I due si sono messi a parlare (lui non l’aveva nemmeno riconosciuta) e così è nata la loro conoscenza. Come si suol dire, se son rose fioriranno.