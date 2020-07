Caterina Balivo anche col bikini copre la pancia: il motivo della sua scelta [FOTO]

Caterina Balivo in vacanza

Dopo aver detto addio a Vieni da me dopo solo due anni di conduzione, Caterina Balivo è ufficialmente sul mercato. Infatti la professionista napoletana potrebbe lasciare la Rai ed essere ingaggiata da un’altra emittente televisiva. La cosa certa è che non passera a Mediaset, infatti giorni fa i vertici del Biscione hanno comunicato ufficialmente che non c’è nessuna trattativa in corso.

Nel frattempo la 40enne è in vacanza insieme al marito e ai loro due figli. Oltre a loro da poco è arrivato un nuovo componente, Ermes un gattino che sta facendo disperare la professionista. Il motivo? Il micetto non riesce a fare i propri bisogni nella lettiera e questo fa arrabbiare Guido Maria Brera.

La professionista napoletana in bikini su Instagram

Ma nelle ultime ore Caterina Balivo ha attirato l’attenzione su di sé per una scelta inedita. Ebbene sì, dopo anni di foto col costume intero, la conduttrice napoletana ha deciso di indossare il bikini. La sua estate è iniziata da poco e la professionista la sta cavalcando condividendo sul suo profilo IG uno scatto che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. La madre di Guido Alberto e Cora Brera indossa un costume a due pezzi evidentemente troppo striminzito.

E oltre alla crema solare che sponsorizza sul suo account social, l’occhio dei numerosi follower è caduto sulle sue forme prorompenti. Ma i seguaci hanno notato un dettaglio. Sia nella foto in questione che in un’altra posta dopo qualche giorno, l’ex conduttrice di Vieni da me si copre la pancia. Per quale ragione? (Continua dopo il post)

Caterina Balivo e il motivo per il quale non indossa mai costume a due pezzi

Qualche tempo fa una sua seguace ha domandato a Caterina Balivo per quale motivo non indossa mai un bikini. L’ex conduttrice di Vieni da me ha risposto senza esitazione. Nonostante quest’ultima presenta un fisico magro ha problemi ad accettare la sua forma fisica.

Alla professionista partenopea non piace il suo ventre a causa di alcune smagliature. Quindi la 40enne preferisce portare dei costumi interi che le coprono la pancia. Una dichiarazione inattesa che nessuno dei follower si aspettava considerando che Caterina non ha un peso eccessivo, anzi è davvero magra e minuta. Ora invece, per l’estate 2020 ha deciso di fare uno strappo ma si è coperta l’addome con degli oggetti oppure con la mano.