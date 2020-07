Al Bano, clamorosa rivelazione su Ylenia Carrisi: “so cosa è successo ma non ho avuto il coraggio”

Senza dubbio Al Bano è uno dei cantanti italiani di maggior successo nel nostro paese. Spesso, l’artista si trova al centro di rumors sia per la sua relazione passata con Romina che per la tragica scomparsa di Ylenia Carrisi. E proprio su quest’ultima che Al Bano in una recente intervista ha di sapere cosa le sia accaduto per certo e di non aver parlato fino ad ora per un motivo ben preciso.

Sono trascorsi 26 anni da quella tragedia e Al Bano e Romina ancora non si danno pace. Per la coppia di cantanti questo 2020 è stato un anno molto doloroso e accanto al pensiero costante di Ylenia, hanno dovuto dire addio anche al loro amico Detto Mariano…

La misteriosa scomparsa di Ylenia

La primogenita di Al Bano e Romina Power era uno spirito libero e a 23 anni, aveva deciso di interrompere gli studi per fare un viaggio intorno al mondo. Ylenia era partita, con il suo diario, per scrivere un libro sugli artisti di strada ma è scomparsa misteriosamente a New Orleans solo pochi giorni dopo il suo arrivo.

Albano e Romina hanno fatto di tutto per ritrovarla, ma di lei ad oggi non c’è nessuna traccia. Se da un lato la madre non si è mai rassegnata nel ritrovar, il padre ha ammesso di sapere esattamente cosa le sia successo anche se fino ad ora, non ha avuto il coraggio di ammetterlo.

Al Bano sa cosa è successo a sua figlia, il racconto

Al Bano ha confessato a Libero quotidiano di aver ultimato un libro autobiografico e di aver voluto rivelare tra le pagine la verità sulla scomparsa della figlia: “Ho bevuto fino a stordirmi prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia Ylenia. Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato con me alla stesura del libro, e ho dettato. Non ho neppure voluto rileggerlo” ha ammesso Carrisi.

Albano è convinto che Ylenia si sia suicidata nelle acque del fiume Mississipi a causa dell’abuso di droga. Il cantante non lo avrebbe mai rivelato a Romina, ma è venuto a sapere che sua figlia aveva iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti, entrando in contatto con cattive amicizie. “Rispetto Romina che dice che è ancora viva, ma la realtà l’ho vista nei racconti della gente che è stata con Ylenia quel periodo. Mia figlia non c’è più” ha dichiarato convinto.