Selvaggia Lucarelli massacra Pierluigi Diaco: “Inquietante, questo povero conduttore che…”

Pierluigi Diaco al centro delle polemiche

Da qualche settimana Pierluigi Diaco, conduttore di Io e te su Rai Uno, è al centro dell’attenzione per il suo confronto diretto con Alberto Matano, ma anche per altre ragioni. Il giornalista è stato aspramente criticato per l’atteggiamento snob che ha nei confronti di alcuni sui ospiti.

Inoltre il professionista stanco di essere bersaglio degli haters ha deciso di sospendere i suoi canali social. Ma nelle ultime ore Diaco è finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli. La nota blogger e giudice di Ballando con le Stelle non è per niente stata clemente col collega, bocciandolo per il comportamento che ha assunto nell’ultimo periodo. Troppo nervosismo sia sul piccolo schermo che sui social. Andiamo nel dettaglio a vedere cosa ha scritto.

Selvaggia Lucarelli al vetriolo contro Diaco

Selvaggia Lucarelli ha criticato Pierluigi Diaco attraverso un suo articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano. Nel numero uscito domenica 12 luglio 2020, la nota blogger ha scritto del parole al vetriolo contro il padrone di casa di Io e Te, il programma pomeridiano di Rai Uno.

“Infine, l’ultimo caso, quello più inquietante. Quello di un conduttore, Pierluigi Diaco, che litiga con un personaggio da un ego straripante e ipertrofico, con cui sarebbe difficile una pacifica convivenza per chiunque: se stesso”, ha scritto la giudice di Ballando con le Stelle che è stata riconfermata per la prossima edizione in onda a settembre.

L’articolo al veleno contro il conduttore di Io e Te

Ma lo sfogo di Selvaggia Lucarelli nei confronti del giornalista non è finito qui. Infatti, nello stesso articolo che la stessa ha scritto per Il Fatto Quotidiano, riferendosi a Pierluigi Diaco, ha scritto: “Immaginate il dramma di questo povero conduttore che ogni volta che deve intervistare qualcuno nel suo programma Io e te, rivolge le domande a se stesso, in una sorta di corto circuito marzulliano, dandosi poi ragione, complimentandosi per il suo acume, stringendosi la mano e dando appuntamento alla prossima puntata con un ospite eccezionale, che ha corteggiato a lungo: se stesso”.

Arriverà la replica da parte del diretto interessato? Ovviamente se lo farà, non giungerà sui suoi canali social (Twitter, Facebook e Instagram) visto che li ha temporaneamente sospesi, ma con molta probabilità in diretta su Rai Uno.