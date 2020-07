Antonella Fiordelisi preoccupata per Francesco Chiofalo: ‘Non fa più controlli e non segue le terapie’

Antonella ha espresso la sua preoccupazione per il fidanzato che, a seguito della rimozione del tumore al cervello, pare non segua le indicazioni dei medici

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo presto conviventi?

Francesco Chiofalo è diventato popolare per aver partecipato a Temptation Island con l’ormai ex fidanzata Selvaggia Roma che lo chiamava Lenticchio. Durante il viaggio nei sentimenti tra loro le cose si sono messe male ma lui ha cercato di recuperare. Dopo vari tira e molla si sono lasciati molto male e ancora oggi non mancano accuse reciproche.

Tuttavia, Francesco ha provato a voltare pagina in amore con Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island della sua stessa edizione, che però nel villaggio si era interessata a Nicola Panico. Dopo qualche mese insieme, Antonella ha scoperto i tradimenti di Francesco e si sono separati. Lui, però, è riuscito a riconquistarla e adesso sono tornati insieme pronti per la convivenza. O forse no, dipende se Francesco rispetterà alcune condizioni.

Antonella preoccupata: Francesco non rispetta le indicazioni dei medici

Dopo i mesi turbolenti che hanno portato Francesco e Antonella a stare insieme, poi a lasciarsi, poi a ritrovarsi, adesso lui le ha chiesto di convivere a Roma. La ragazza ha risposto pubblicamente a questa richiesta con una lettera sul settimanale DiPiù. Inaspettatamente, ha rivelato di essere molto preoccupata per la salute del suo fidanzato.

Loro due si sono avvicinati dopo il periodo in cui Francesco ha dovuto affrontare un tumore al cervello. È stato operato, ha riportato solamente qualche lieve conseguenza, ma pare che adesso non segua più le indicazioni dei medici. Infatti, Antonella ha affermato che non vuole più farsi i controlli e che non segue più le terapie. Inoltre, fuma tantissimo e questo non fa bene ad entrambi.

Insomma, Antonella vorrebbe andare a vivere con Francesco ma solo a condizione che non trascuri la sua salute. Quindi, lui deve smettere di fumare, fare i controlli che i medici si sono raccomandati e seguire le terapie. Ad ogni modo, la coppia ha già vissuto un periodo di prova come conviventi. Lei lo ha anche obbligato a cucinare e a modificare i suoi orari dal momento che Francesco non va a dormire prima delle tre di notte e si sveglia dopo le due del pomeriggio.

Nel frattempo, Francesco Chiofalo continua a far discutere per le sue affermazioni, per il suo comportamento che non smette di esibire sui social. La coppia continua ad essere molto criticata. Voi che cosa ne pensate?