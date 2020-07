Mara Venier furiosa, ripresa a tradimento dal marito Nicola, lei: sei un pi**a (VIDEO)

Nuovo video divertente di Nicola Carraro

Ancora una volta Mara Venier e suo marito Nicola Carraro sono stati protagonisti di un siparietto davvero simpaticissimo. Un altro anno di grandi ascolti ed emozioni è terminato per la nota conduttrice televisiva e in attesa delle meritate vacanze la mattina dedica molto tempo alle pulizie di casa.

Non è la prima volta che suo marito la riprende a ‘tradimento’ mentre pulisce il suo meraviglioso attico. Il video postato da Nicola Carraro qualche ora fa è davvero imperdibile. Infatti, Mara Venier è stata beccata di nascosto mentre è impegnata nelle faccende domestiche o meglio mentre utilizza la stampella come un battipanni.

Mara Venier ripresa a tradimento dal marito

Mara Venier è senza dubbio una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. Semplice, genuina e senza peli sulla lingua, la conduttrice è davvero come una ‘zia’ per tutti noi. Attraverso i suoi profili sociali, Zia Mara ama condividere con i suoi fan alcuni attimi di vita quotidiana.

Spesso, però capita, che Mara Venier finisce online a sua insaputa. La colpa è di suo marito Nicola Carraro che ogni tanto si diverte a prenderla in giro. Qualche ora fa il suo ha pubblicato proprio un ‘video a tradimento’ , riprendendola a sua insaputa. Come si vede nella clip, Mara sta cercando di pulire il divano con la sua stampella. Infatti, l’ha usata a mo di pattipanni, come lo stesso Nicola ha scritto. Ovviamente non è mancato nemmeno il commento di sua moglie che senza giri di parole lo ha descritto così: sei un pi**a

Matrimonio bis per la conduttrice?

Nicola Carraro e Mara Venier sono una coppia davvero straordinaria. Insieme, infatti riescono a divertirsi come due ragazzini e di sicuro questo è il segreto del loro grande amore. Dopo la lunga storia avuta con Enzo Arbore, la conduttrice televisiva si è legata a Nicola e dopo averlo sposato nel 2006 è pronto a giurargli di nuovo amore.

Sono insieme da venti anni, ma si amano come il primo giorno e presto pare si risposeranno in Puglia. Mara Venier e Nicola Carraro hanno detto sì il 28 giugno 2006 a Roma, ma progettano di rifare la cerimonia religiosa in terra pugliese. Fonti bene informate rivelano che sia stato il governatore Michele Emiliano, molto amico della conduttrice, a suggerire alla coppia di risposarsi davanti al mare di Capitolo o Savelletri