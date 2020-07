Il giovane Montalbano 2, puntata 17 luglio 2020: Salvo rischia la vita

La serie Tv Il giovane Montalbano 2 va in onda in replica su Rai 1 in prima serata il 17 luglio 2020, cambiando dunque giorno di programmazione (la puntata in replica era inizialmente prevista per il 20 luglio). L’episodio che gli affezionati telespettatori potranno rivedere si intitola ”La stanza numero due”, disponibile anche sul portale gratuito Rai Play.

Nella seconda puntata in replica de Il giovane Montalbano 2, vedremo Salvo e Livia al settimo cielo per l’imminente matrimonio. Tanta la felicità anche al commissariato, dove Catarella ricamerà il corredo per lo sposo. Presto però, Salvo dovrà indagare su un caso intricato, ovvero un incendio divampato in un albergo che ha tutta l’aria di essere un attentato. Cercando di aiutare il proprietario a mettere al sicuro i clienti, Salvo rischierà la vita ma per fortuna tutto si concluderà con un grande spavento.

Il giovane Montalbano 2 puntata del 17 luglio 2020 su Rai 1

Finalmente, Salvo si è deciso e dopo un lungo fidanzamento non privo di momenti difficili, si è deciso a convolare a nozze con Livia. Nella puntata della serie Tv Il giovane Montalbano 2 del 17 luglio vedremo tutto il commissariato in ansia per le nozze. Mimì starà accanto a Salvo, forse anche in maniera eccessiva, tanto da opprimerlo. Catarella invece si renderà protagonista di un simpatico siparietto, visto che si metterà d’impegno per ricamare con le sue mani il corredo per il commissario.

L’atmosfera idilliaca durerà però poco. La trama della seconda puntata de Il giovane Montalbano 2 racconta che Salvo dovrà fare i conti con una drammatica morte. Durante una passeggiata in compagnia della futura sposa Livia, il commissario noterà qualcosa di strano. Proprio poco distante da loro, un edificio sta andando in fiamme. I due si metteranno subito all’opera per aiutare il gestore a mettere in salvo clientela e dipendenti.

Livia preoccupata per il futuro sposo

L’Albergo Panorama andrà completamente distrutto dalle fiamme. Nell’episodio del 17 luglio della serie Tv Il giovane Montalbano 2, Salvo proverà a salvare un uomo intrappolato nelle fiamme, ma non ci riuscirà. L’evento lo scombussolerà parecchio. Livia si preoccuperà molto, ancora una volta davanti alla cruda realtà dei fatti. Salvo è costantemente esposto al pericolo e dovrà convivere con questa consapevolezza.

Nella seconda puntata in replica de Il giovane Montalbano 2, Salvo indagherà sulle cause dell’incendio, scoprendo che non si è trattato di un incidente. Il rogo è stato pianificato con un obiettivo ben preciso e occorre risalire ai responsabili. Il commissario riuscirà anche questa volta a risolvere il complicato caso?