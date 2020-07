Un posto al sole spoiler 14 luglio 2020: Alberto nel mirino di Tregara

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 14 luglio 2020 in onda alle 20.45 su Rai 3 raccontano che Alberto sarà ancora nella morsa di Tregara, deciso a non darla vinta a Eugenio. Serena, dopo aver passato un lungo periodo di crisi con Filippo, prende una decisione definitiva che cambierà per sempre la sua vita. Sarà quella giusta?

Nella puntata di domani di Un posto al sole inoltre, Susanna si mostrerà decisa a sconfiggere Mariano e i suoi uomini, facendo preoccupare Niko. Viola, al contrario, spererà che Eugenio molli l’incarico, ansiosa per la sua incolumità. Il magistrato però, continuerà a portare avanti la sua missione.

Un Posto al Sole anticipazioni puntata del 14 luglio 2020 su Rai 3

Viola continuerà ad essere preoccupata per il marito e lo pregherà di stare attento. La loro lontananza è sempre più grande e rischia di minare il rapporto. Susanna invece sarà pronta a tutto pur di portare a termine la missione contro Tregara, che ha intenzione di colpire Avella. Sia Nicotera che Susanna rischieranno grosso. Anche Niko temerà che alla propria compagna possa succedere qualcosa di spiacevole. Nella puntata di domani di Un posto al sole, le mosse di Tregara si faranno ancora più pericolose.

Alberto Palladini si troverà invischiato più che mai nella morsa di Mariano e non riuscirà a liberarsene. Come confermano le anticipazioni di Un posto al sole, Il Palladini non avrà altra scelta se non quella di seguire le indicazioni del boss, essendo stato ricattato. Nessuno è al corrente della verità, nemmeno la dolce Clara.

La scelta difficile di Serena

Nella puntata di domani della soap opera partenopea Un posto al sole, vedremo Serena e Filippo ad un punto di non ritorno. I due hanno provato a rimettere insieme i pezzi anche per amore di Irene, ma non c’è stato verso di far funzionare le cose. Serena, dopo aver baciato Leonardo, ha capito che forse non era più felice al fianco di suo marito.

Stando alle anticipazioni dell’episodio di Un posto al sole in onda domani, martedì 14 luglio 2020 su Rai 3, Serena dirà a Leonardo di voler fare sul serio e di desiderare un rapporto d’amore con lui. L’Arena non crederà alle parole della Cirillo e sarà al settimo cielo. Finalmente ha ottenuto ciò che voleva, ma sarà davvero così? Filippo verrà presto a sapere della decisione di Serena ma la sua reazione stupirà i fan della soap. Ricordiamo che tutte le puntate possono essere riviste su RaiPlay.