Beautiful spoiler 14 luglio 2020: Emma affronta Thomas

La faccenda si complica. Nella puntata di Beautiful in onda domani, 14 luglio 2020 su Canale 5, Emma sarà pronta ad affrontare Thomas. La Barber ha saputo che Beth è viva e che Hope e Liam non ne sono al corrente. La ragazza è rimasta inorridita dal discorso che ha origliato alla Forrester Creations. Zoe e Xander stavano parlando dello scambio di culle ed è stato inevitabile che Emma collegasse tutti i pezzi del puzzle.

La Barber non si capacita del fatto che nessuno abbia informato Hope della verità su Beth. A contrario dei complici di Reese, lei è pronta a dire tutto alla povera Logan. Stando alle anticipazioni di Beautiful però, il suo gesto coraggioso le costerà davvero molto caro.

Beautiful puntata di martedì 14 luglio 2020 su Canale 5

Emma è decisa a parlare con Hope e anche Thomas lo deve sapere. La Barber ha aggredito Xander, dicendogli di essere molto delusa dal suo comportamento. Intanto, Flo ha trovato un po’ di consolazione tra le braccia di Wyatt dopo essere stata alla casa sulla spiaggia di Steffy e Liam e aver rivisto Phoebe. La Fulton teme che quando verrà a galla la verità su Beth, il suo fidanzato la lascerà.

Steffy, nel frattempo, ha ribadito a Liam quanto sia contenta di averlo nella sua vita. La giovane Forrester crede che finalmente possa aver trovato la sua felicità e un padre per Kelly e Phoebe. Liam però è ancora innamorato di Hope. Nonostante ciò, sappiamo che nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy non si arrenderà e farà di tutto per riprendersi il suo ex marito.

Il confronto tra Emma e Thomas

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di domani, martedì 14 luglio 2020 in onda su Canale 5 svelano che Thomas verrà a sapere che anche Emma è al corrente della verità su Beth. Il Forrester junior si allarmerà, in quanto Hope non deve assolutamente sapere del cambio di culle, ora che ha lasciato Liam e ha accettato di fare da madre al piccolo Douglas.

Stando agli spoiler di Beautiful, Emma e Thomas si incontreranno. La Barber dirà al Forrester di essere decisa a raccontare tutto a Hope. Thomas andrà nel panico e proverà a farle cambiare idea, anche se invano. Emma, al contrario di Zoe, Flo e Xander crede che la Logan debba sapere che sia figlia è viva. Le minacce di Thomas non la fermeranno e la Barber, dopo aver preso l’auto, si dirigerà verso la casa di Hope.