Una Vita spoiler 14 luglio 2020: Emilio smaschera Victoriano

Le anticipazioni di Una Vita del 14 luglio 2020 della puntata in onda su Canale 5 rivelano che Emilio metterà in guardia Cinta da una brutta situazione. I Dominguez non stanno avendo un periodo facile. Dopo il rogo divampato al teatro, sono stati costretti a mettersi di nuovo in gioco per non cadere in rovina. Cinta si è esibita come la Dama del mistero, ma è finita nei guai per via di una soffiata. La giovane artista è stata arrestata con gli altri membri della compagnia con l’accusa di aver falsificato delle banconote, per poi essere rilasciata.

La ragazza è stata presa di mira da Victoriano, che non sembra avere buone intenzioni. Nella puntata di domani di Una Vita, Cinta si metterà in serio pericolo e a salvarla sarà proprio il giovane del quale si è innamorata.

Una Vita anticipazioni di martedì 14 luglio 2020 su Canale 5

Felicia metterà in guardia Emilio che, dopo accurate indagini, verrà a sapere che il responsabile dello spaccio di banconote false è Victoriano. Il giovane si preoccuperà per Cinta. La figlia di Bellita sogna di fare carriera nel mondo dello spettacolo e Victoriano le ha promesso un futuro roseo. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la Dominguez dovrà fare i conti con un’amara verità.

Dopo il raid della Guardia Civile all’interno de El Cafetin, Cinta è finita dietro le sbarre con l’accusa di falsificazione di banconote. Dopo aver appurato che si è trattato di un equivoco è stata rilasciata, ma ha comunque dovuto scontrarsi con sua madre Bellita, decisa a mandarla in collegio. Gli spoiler di Una Vita svelano che Cinta riuscirà a non lasciare calle Acacias grazie a Josè, che farà ragionare Bellita convincendola ad affidare la cura della figlia ad Arantxa.

Dominguez salva Cinta