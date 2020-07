Il Segreto puntata 14 luglio 2020: Emilia affronta Pardo

Il Segreto torna in replica con la puntata del 14 luglio 2020 in onda su Canale 5 alle 15.45. Domani vedremo Emilia mettersi in serio pericolo dopo aver scoperto chi è il responsabile del pestaggio ai danni di suo padre Raimundo. Pepa continuerà a indagare per far emergere la verità su Martin, ma non sa che Angustias troverà una complice che la farà uscire molto prima dalla casa di cura nella quale è stata ricoverata.

Tristan e Pepa continueranno a farsi la guerra. Entrambi si amano ma il loro orgoglio è più forte. Francisca invece dovrà fare i conti con la furia degli operai dopo l’incidente che li vedrà coinvolti. Leando avrà urgente bisogno di un medico ma a Puente Viejo non c’è… cosa farà la Montenegro?

Il Segreto, puntata di martedì 14 luglio 2020

Nella puntata di oggi, i braccianti di Francisca hanno avuto un tremendo incidente che li ha fatti precipitare nel Burrone delle Anime. Leandro si è salvato ed è corso alla locanda, dove Pepa gli ha prestato i primi soccorsi. Le sue ferite però sono molto gravi ed occorre l’intervento di un medico. Francisca non ha intenzione di intervenire, come si evince dalle trame de Il Segreto. Purtroppo le sue condizioni peggioreranno a vista d’occhio e l’uomo accuserà un malore che gli sarà fatale.

Angustias troverà una complice nella clinica dove è stata fatta ricoverare. Grazie al suo aiuto, riuscirà a tornare a casa. Le sue condizioni di salute mentale però, non sono affatto buone. La moglie di Tristan ha ancora allucinazioni e una forte paura del fuoco e, nelle prossime puntate della soap Il Segreto, tutta la verità sulla causa di questi gravi disturbi verrà finalmente a galla.

Emilia si mette in pericolo

Nella puntata di domani della soap Il Segreto, Raimundo sembrerà stare meglio dopo le cure di Pepa che, nonostante non sia stato visitato dal medico, è riuscita a salvarlo. Emilia si recherà quindi a Villapanda, dopo si troverà faccia a faccia con Pardo. La Ulloa sarà disposta a tutto pur di vendicare il pestaggio ai danni di suo padre.

Le trame della puntata della soap Il Segreto raccontano poi che Juan dirà la verità ai suoi fratelli riguardo la scavi alla sorgente. Mauricio non gli sta dando pace, incaricato da Francisca di non fargli incontrare mai più Soledad. Infine, Angistias cercherà di farsi amica Felisia, che la aiuterà a scappare dalla clinica. La donna però farà una brutta fine.