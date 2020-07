Alberto Matano rompe il silenzio e presenta chi lo rende felice: “Viva la libertà…” [FOTO]

Alberto Matano in vacanza nella sua amata Calabria

L’ultimo post condiviso sul suo account Instagram risale a quando è venuto a mancare il Maestro Ennio Morricone. Stiamo parlando di Alberto Matano che, dopo aver terminato la conduzione de La vita in diretta è ufficialmente in vacanza. Tuttavia l’ex volto del Tg1 è finito al centro dell’attenzione per un confronto avuto con Pierluigi Diaco. Quest’ultimo lo ha fermato davanti gli studi Rai di Via Teulada per dire il suo punto di vista sull’addio dell’amica Lorella Cuccarini.

Ricordiamo che quest’ultima qualche ora prima dell’ultima puntata ha reso pubblica una lettera nella quale accusava il collega di essere un maschilista. A distanza di qualche giorno il giornalista calabrese è tornato attivo su Instagram mostrando ai follower la cosa che lo sta rendendo felice: il mare.

Il giornalista del TG1 mostra il mare calabrese

Nello scatto in questione si vede Alberto Matano con una camicia bianca a pois neri, occhiali da sole e mali verso l’alto. Ma quello che colpisce di più è la location dove si trova il conduttore de La vita in diretta. Dopo mesi di permanenza a Roma il giornalista si è recato in Calabria, sua terra natia e dove vivono il padre e la madre. Alle spalle del professionista Rai è visibile un cielo limpido e un mare cristallino.

A corredo della foto ha scritto la seguente didascalia: “Viva la libertà!”, aggiungendo una serie di hashtag come: #ciao #amici #love #estate2020. Un contenuto che è piaciuto moltissimo a tutti coloro che lo seguono sul social network, tra cui anche dei personaggi del mondo dello spettacolo come la neo mamma Eleonora Daniele. (Continua dopo il post)

Alberto Matano dovrebbe condurre in solitaria La vita in diretta

Nel frattempo mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi palinsesti autunnali della Rai. Stando ai rumors che sono circolati fino adesso, pare che Alberto Matano verrà riconfermato in solitudine alla guida de La vita in diretta 2020/2021.

Quindi dopo l’addio con tanto di polemiche di Lorella Cuccarini, il giornalista calabrese non sarà affiancato da nessuna partner femminile. Per caso la soubrette romana aveva ragione che è un po’ maschilista? Ne avremo una conferma appena i vertici di Viale Mazzini mostreranno le trasmissioni che ripartiranno da settembre.