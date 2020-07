Luigi Mastroianni, ex di Uomini e Donne, ha un nuovo amore? Uno scatto lo incastra (FOTO)

Vi ricordate dell’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni? Il ragazzo ha fatto perdere un po’ le tracce di sé al termine della sua duplice esperienza al trono di Maria De Filippi. In questi giorni, però, il suo nome è tornato in auge in quanto accostato ad un gossip molto interessante.

Il protagonista, dopo la fine della storia con Irene Capuano, non è’ più riuscito a trovare un amore stabile. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che la situazione sia parzialmente cambiata. Vediamo tutti i dettagli.

Il gossip su Luigi di Uomini e Donne

L’influencer Deianira Marzano ha mostrato delle Instagram Stories nelle quali ha fatto vedere degli scatti legati a Luigi Mastroianni di Uomini e Donne. Nel dettaglio, pare che il giovane abbia trovato un nuovo amore. Dalla foto in questione, infatti, si vede il siciliano camminare mano nella mano in compagnia di una donzella. Per il momento, però, non sono trapelati ulteriori dettagli in merito a questa vicenda. L’ex tronista si sta comportando in modo un po’ criptico.

In queste ore, ad esempio, ha registrato delle Stories in cui ha detto che oggi avrebbe dovuto fare due annunci importantissimi. Il ragazzo ha ammesso che ci sono due novità molto interessanti nella sua vita di cui deve assolutamente parlare ai fan che lo seguono con affetto e dedizione. Che tra questi aggiornamenti ci sia anche qualcosa relativo alla sua vita sentimentale? (Continua dopo la foto)

Mastroianni in grande forma

Al momento non è chiaro cosa voglia comunicare Luigi Mastorianni ai fan di Uomini e Donne anche se la situazione sembra alquanto inequivocabile. Ma chi sarà la fortunata? Fino a un po’ di tempo fa si vociferava che il giovane avesse cominciato una frequentazione con Mara Fasone, anche lei ex tronista del talk show pomeridiano. Con il passare del tempo, però, entrambi ci hanno tenuto a smentire questo pettegolezzo e a dichiarare di essere solamente amici.

Ad ogni modo, una cosa sembra alquanto certa, Luigi è in grande forma e lo dimostra anche uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram. Il siciliano, infatti, ha mostrato un’immagine del suo corpo abbronzato in acqua e i numerosi fan sono letteralmente impazziti. Molte donne non sono riuscite a trattenersi dal complimentarsi con lui per lo splendido aspetto fisico e per la perfetta abbronzatura.