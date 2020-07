Fabio Fazio fa il maestrino sull’aereo, ma l’hostess lo mette a tacere davanti a tutti: “Niente di veritiero…”

Fabio Fazio denuncia delle irregolarità sugli aerei

Nel fine settimana Fabio Fazio è tornato attivo sul suo profilo Twitter per informare tutti i suoi follower di aver preso un aereo dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. Il conduttore di Che Tempo Che Fa ha detto di aver scoperto come funzionano le cse all’interno dei velivoli, ai tempi del Coroanvirus.

Sul suo canale personale il giornalista ligure ha scritto: “Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini…”. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto subito dopo. (Continua dopo il post)

Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini… — Fabio Fazio (@fabfazio) July 12, 2020

Una hostess asfalta il giornalista ligure

Nel post che ha condiviso sul noto social network, Fabio Fazio senza giri di parole ha denunciato un presunto malcostume all’interno dei velivoli. A distanza di qualche ora è arrivata la replica di una hostess. Quest’ultima, infatti, dopo aver letto il tweet del padrone di casa di Che Tempo Che Fa, ha deciso di rispondergli a rima.

L’utente in questione che ha il nickname Chica76, ha replicato così: “Sono un assistente di volo, ho ripreso a lavorare da poco e non ho mai visto un passeggero togliersi la mascherina, per favore non generalizzi”. In pratica l’assistente di volo ha demolito in pubblico il giornalista ligure affermando quello non è vero quello che ha scritto su Twitter.

Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa ritornano su Rai Tre?

Al momento Fabio Fazio è ufficialmente in vacanza in attesa di tornare sul piccolo schermo. Tra qualche giorno a roma verranno presentati i palinsesti Rai della stagione autunnale 2020/2021. Solo in quell’occasione verremo a conoscenza se il suo storico talk Che Tempo Che Fa verrà trasferito sulla terza rete oppure rimarrà su Rai Due. A questo punto non rimane che attendere per avere delle informazioni ufficiali.