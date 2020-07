Valerio Scanu pubblica una foto provocatoria, il web: “Si vede il pacco….” lui risponde (FOTO)

Il cantante Valerio Scanu ha pubblicato una foto un po’ provocatoria nella quale ha sfoggiato un costume da bagno. La ripresa, però, è stata effettuata dal basso e leggermente angolata, pertanto, appare alquanto evidente una certa protuberanza nelle parti basse.

I fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio, il quale non è stato affatto l’unico. Specie l’influencer Deianira Marzano ha sollevato un polverone esortando il giovane a spiegare le sue intenzioni. Ebbene, la replica è arrivata in poco tempo.

La foto provocatoria di Valerio Scanu

Essere molto attivi sui social e avere un seguito alquanto elevato di follower implica una certa responsabilità. In particolar modo, la conseguenza immediata di questo fenomeno è l’eccessiva esposizione mediatica, che pone il soggetto nel mirino dell’opinione pubblica. Proprio per questo motivo, la foto provocatoria di Valerio Scanu ha generato subito un certo sgomento. Il cantante ha mostrato uno scatto nel quale è in costume da bagno e sopra indossa una canottiera tutta colorata.

A creare particolare scompiglio, però, è stato un dettaglio molto evidente, che è emerso probabilmente a causa dalla prospettiva dello scatto. Nel caso specifico si vede una protuberanza alquanto pronunciata che ha fatto scattare i fan con commenti piccanti e frasi ironiche. L’influencer Deianira ha immediatamente posto l’accento sulla questione chiedendo una spiegazione all’artista. Nel giro di poco tempo, la Marzano è stata accontentata. (Continua dopo il post)

La replica del cantante a Deianira Marzano

Con fare ironico, infatti, Valerio Scanu ha replicato in seguito alla pubblicazione della foto provocatoria ed ha detto che non ci fosse nulla di strano. A suo avviso, quindi, la foto è completamente innocua e non mostra nulla di particolarmente eclatante. Molti utenti hanno commentato il post in questione e si sono complimentati con il cantante per l’ottima forma fisica sfoggiata. Altri, invece, hanno notato anche un altro dettaglio, il quale sembra disturbare l’armonia dello scatto.

Si tratta di una mosca che si è appoggiata sulla coscia del protagonista. Un dettaglio davvero minuscolo che, tuttavia, dimostra come i fan siano davvero attenti a tutto. Molte altre persone, invece, hanno notato lo stesso dettaglio della Marzano, ma hanno preso la questione in modo molto più scherzoso. Per il momento, l’influencer non ha ulteriormente replicato alla questione, non ci resta che attendere per scoprire se lo farà.