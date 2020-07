Cecilia Rodriguez, auguri piccanti alla mamma di Ignazio Moser: è polemica [FOTO]

Cecilia Rodriguez e il dono particolare alla suocera

Da qualche giorno Cecilia Rodriguez e soprattutto Ignazio Moser sono al centro dell’attenzione per delle foto piccanti che riguardano quest’ultimo. L’ex ciclista trentino si è mostrato senza veli al fianco della sua compagna. Inoltre, gira voce che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2 presto diventeranno genitori. La coppia è più affiatata che mai, soprattutto da quando hanno trascorso insieme la lunga quarantena a Trento.

La modella e lo sportivo mostrano quasi tutto quello che fanno sulle Stories di Instagram. Di recente, per omaggiare la madre del suo compagno, che nella giornata di domenica 12 luglio 2020 ha festeggiato il suo compleanno, la sorella di Belen ha postato uno scatto sensuale su IG. Lo speciale augurio però non è piaciuto a tutti coloro che la seguono sul social network, scatenando una serie di polemiche tra gli utenti web.

Cechu criticata dal popolo del web

Lo scatto in questione è in bianco e nero e mostra la bella Cecilia Rodriguez con un completino elegante maschile e Ignazio Moser completamente nudo, coperto solamente dalla gamba della compagna argentina. Ed è proprio questa la foto che la sorella di Belen Rodriguez ha utilizzato per fare alla suocera gli auguri di buon compleanno.

Ma non è finita qui visto che la modella ha accompagnato l’immagine con una didascalia davvero audace: “Oggi, per fare gli auguri alla mia suocera, posto questa foto, ….. hai fatto un grandissimo capolavoro Carla ….. COMPLIMENTI ti vogliamo tanto bene ….”. Non tutti i seguaci di Cechu e del compagno trentino hanno apprezzato il dono. Qualcuno infatti, ha definito scandaloso il gesto della modella, altri hanno sottolineato che è un omaggio non adeguato da presentare alla suocera. (Continua dopo il post)

I follower fanno i complimenti alla madre di Ignazio Moser

Anche i questo caso il popolo del web non ha perso tempo a criticare un’iniziativa di Cecilia Rodriguez che potrebbe essere incinta di Ignazio Moser. Per sua fortuna sotto la foto incriminata sono spuntati anche tantissimi likes e complimenti per il fisico statuario dell’ex ciclista trentino.

Resta il fatto che la coppia per l’ennesima volta è finita sotto i riflettori come lo è da settimane la sorella maggiore Belen. Quest’ultima infatti, insieme al suo ex Stefano De Martino stanno riempiendo copertine di giornali di gossip per la fine della loro storia d’amore.