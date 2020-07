Uomini e Donne in lutto, ex tronista ha perso la vita: ecco di chi si tratta

Morto un ex tronista di uomini e donne versione spagnola

Grave lutto per Uomini e Donne nella versione spagnola. Un ex tronista è stato pugnalato a morte sabato scorso. Si tratta, precisamente di Daniel Menjibar, che ha preso parte alla trasmissione televisiva nel 2010.

I fatti sono accaduti nei pressi di Valencia, in una cittadina tranquilla. I fan di Mujeres y hombres y viceversa (così chiamato Ued in Spagna) sono rimasti senza parole appena appresa la notizia. A sconvolgerli sopratutto la giovane età della vittima, che aveva solo 32 anni. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Grave lutto a Uomini e donne

Un grande e profondo lutto ha colpito i fan di Uomini e Donne spagnolo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all’alba di sabato 11 luglio Daniel Menjibar ha avuto un’accesa discussione con alcuni ragazzi nei pressi di un centro commerciale. Il tutto è accaduto a Torrent e il litigio si è subito trasformato in tragedia.

L’ex tronista di Uomini e donne è stato colpito con un’arma da taglio più volte, una delle quali è però gli è stata fatale. Infatti, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per Daniel non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimarlo il giovane non ha risposto alle cure.

In seguito a quanto accaduto, la polizia locale ha avviato le dovute indagini. Per ora ancora non c’è un responsabile ma sembra che siano state arrestate 4 persone, di cui due minorenni. Si tratterebbe di due gemelli di 16 anni e altri due ragazzi di 18 e 21 anni. I fermi sono arrivati dopo un’operazione della Polizia di Torrent e della Polizia nazionale e verranno ascoltati nei prossimi giorni alla Procura della Repubblica.

Ecco chi era la vittima

Daniel Menjiabar aveva partecipato a Uomini e Donne alla versione spagnola nel 2010. Il programma ideato da Maria De Filippi, riscuote grande successo anche nella penisola iberica e i fan proprio come in Italia amano tantissimo il format.

Il giovane ed ex tronista dopo il suo esordio in TV, ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per diventare imprenditore. Chi lo conosceva ha dichiarato che era un ragazzo dal cuore d’oro e sempre disponibile con tutti. Infatti, era molto conosciuto in Spagna e la sua prematura scomparsa ha lasciato con l’amaro in bocca amici e familiari.