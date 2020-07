Temptation Island: Manila e Lorenzo convolano a nozze?

Giovedì prossimo andrà in onda una nuova puntata della settima edizione di Temptation Island. In base alle ultime indiscrezioni, sembra che la puntata in questione sarà ricca di sorprese e colpi di scena.

Sull’ultimo numero del magazine TV sorrisi e canzoni è stato pubblicato un articolo che parla delle coppie, probabilmente, più amate del reality condotto da Filippo Bisciglia. Una delle più seguite sembra essere la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. In tale circostanza, l’autrice ha fatto un’ipotesi riguardo il futuro della coppia.

Temptation Island: il futuro di Lorenzo e Manila

Nell’articolo di TV sorrisi e canzoni sono state proposte alcune dichiarazioni da parte di Manila Nazzaro prima di partire alla volta della Sardegna. La 42enne ha parlato del rapporto tra lei e Lorenzo Amoruso, rendendo noto che al momento non conviverebbero, tuttavia “se il nostro amore supera questo ‘esame’… magari ci proveremo”. Da qui è nata l’ipotesi che Manila e Lorenzo potrebbero sposarsi dopo Temptation Island.

La giornalista di Tv sorrisi e canzoni ha scritto al riguardo: “Nozze in vista per loro? L’ultima parola al prossimo falò…”. Anche La Nostra TV (che ha ripreso l’argomento del magazine) sembra concordare con tale ipotesi e ha fatto una piccola previsione: la proposta di matrimonio da parte del 49enne alla sua dolce metà, ex Miss Italia, potrebbe avvenire nel corso del loro falò di confronto.

Manila Nazzaro: il tradimento del suo ex

Sempre Tv sorrisi e canzoni ha riportato ulteriori dichiarazioni di Manila Nazzaro riguardo il tradimento ricevuto dal suo ex marito Francesco Ciccio Cozza. Dalla loro unione sono nati due figli. L’ex Miss Italia ha raccontato di come abbia scoperto su Instagram l’infedeltà del suo ex compagno, il quale aveva un’altra famiglia. Uno shock comprensibile per la 42enne.

In un’intervista a Storie italiane riportata sul numero di Tv sorrisi e canzoni, Manila ha parlato del suo nuovo interesse amoroso, Lorenzo, dichiarando: “Ha tante cose rispetto a quello che c’è stato intorno a me finora…”. Lorenzo Amoruso, a detta di Manila, avrebbe diversi pregi, tra cui la pazienza, la premura e l’amore nei confronti di lei e dei suoi figli. Ci si domanda se il loro amore sopravviverà alle mille tentazioni del programma condotto da Filipppo Bisciglia.

Lorenzo Amoruso: in passato una storia con un’ex tronista?

Il settimanale TV sorrisi e canzoni ha parlato di Lorenzo Amoruso come una persona molto riservata. Tuttavia, la rivista ha scoperto un dettaglio molto interessante riguardo il passato dell’attuale fidanzato di Manila Nazzaro. In poche parole, secondo alcuni rumors raccolti dalla rivista, Amoruso avrebbe avuto una relazione con un’ex tronista di Uomini e Donne. Si tratterebbe di Giulia Montanarini, diventata mamma da pochissimo. Sarà vero?