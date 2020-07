Conoscete la nuora di Maria De Filippi? Ecco Francesca, la compagna di Gabriele (FOTO)

Il rapporto tra la conduttrice e suo figlio Gabriele Costanzo

La maggior parte degli italiani è abituata a vedere Maria De Filippi solo nei panni di conduttrice e autrice. Pochi sanno che è anche un ottima cuoca, una brava moglie, e una grande mamma. A proposito di mamma, circa 25 anni fa lei e Maurizio Costanzo hanno adottato Gabriele che è la persona più importante della sua vita.

Oggi il piccolo Costanzo ha 29 anni e come tutti i ragazzi della sua età ha anche una fidanzata. Gabriele è diventato un ometto e chissà se non stia già pensando di mettere su famiglia… Uno dei più grandi desideri di Maria e Maurizio è proprio quello di diventare nonni e di accudire i loro nipotini…

Maria De Filippi felice per le scelte di Gabriele

Maria De Filippi e Gabriele sono legati da un rapporto profondo. Entrambi, infatti, lavorano insieme, e da chi pensa che sia un raccomandato Maria ha confermato che suo figlio ha sempre fatto tutto da solo. Gabriele Costanzo ormai è grande, ed è anche molto casalingo. Pochi sanno che con la sua nuova fidanzata convive e passa il tempo tra casa e lavoro.

Maria De Filippi ha spiegato che non si è mai preoccupata più di tanto, perchè è sempre stato un bravo ragazzo con la testa apposto. Continuando, ha spiegato anche quali fossero stati i suoi sentimenti riguardo la scelta del figlio di andarsene di casa. “Ha comunque 30 anni. E confesso che in una discussione sono stata proprio io a suggerirglielo. Era arrivato il momento”.

Maria De Filippi presenta sua nuora

Maria De Filippi è davvero felice per suo figlio Gabriele e ha anche espresso belle parole per sua nuora Francesca Quattrini: “Quando mi ha presentato la sua ragazza, l’estate scorsa, ho fatto proprio la brava mamma. Lei è davvero molto carina, molto buona. Mi piace“. (Continua dopo la foto)

Il successo di Queen Mary

In una recente intervista rilasciata ad Oggi, Maria De Filippi ha parlato di come sono stati questi ultimi mesi e di come ha affrontato la pandemia. Chi la conosce bene sa che è “ipocondriaca” e le sue paure l’hanno ‘costretta’ a barricarsi in casa. Con i suoi programmi, però, è stata in grado di far compagnia a tutti quanti, sopratutto quando la quarantena ci ha obbligato a rimanere chiusi nelle nostre case. Attualmente, Maria De Filippi si sta godendo da casa, ancora una volta il successo di Temptation Island, altro programma ideato da lei.