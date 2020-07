Sammy Hassan, problema per suo figlio Cristian: “Gli ho dovuto rasare tutti i capelli” (FOTO)

In queste ore è accaduta una bella disavventura per Sammy Hassan, il quale ha dovuto porre rimedio ad un problema che riguarda suo figlio. Molti utenti hanno notato la sua inaspettata assenza dai social ed hanno cominciato a fare delle domande.

Ad un certo punto, allora, il giovane ha detto di aver trascorso una giornata e una nottata molto complicate, in quanto Cristianino ha avuto la febbre. Successivamente, poi, si è trovato a fronteggiare un altro problema che ha riguardato i capelli del piccolo. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il problema del figlio di Sammy

Il figlio di Sammy Hassan ha avuto un problema in queste ore, per cui i fan dell’ex corteggiatore si sono immediatamente preoccupati. L’ormai presunto ex fidanzato di Giovanna Abate si sta cimentando nel ruolo di genitore a tempo pieno e casalingo disperato. Proprio in questi giorni ha organizzato delle feste per suo figlio a cui hanno preso parte anche altri bambini. Ebbene, dopo questi momenti di gioco e di svago, il ragazzino è stato molto male dato che ha avuto la febbre.

Sammy, allora, si è trovato a fare fronte da solo ad una situazione davvero molto incresciosa. Come se non bastasse, però, un altro inconveniente si è presentato in casa sua. Hassan ha detto di essere stato costretto a rasare a zero i capelli di suo figlio. Nelle clip in questione, il protagonista non è voluto entrare nel merito della vicenza, ma molti utenti hanno capito di cosa si trattasse. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo di Hassan contro alcuni utenti

Stando a quanto rivelato da Sammy Hassan, dunque, pare che il problema che ha colpito suo figlio sia inerente i pidocchi. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha avuto un po’ di vergogna nel dire la verità ma i riferimenti sono stati chiari e lampanti. Dopo poco, però, il giovane ha avuto uno sfogo contro tutte quelle persone che, particolarmente in questo periodo, lo stanno accusando di voler solo fare del business.

Il romano ci è andato giù in modo molto pesante contro queste persone, sta di fatto che ha adoperato dei termini parecchio scurrili. Ad ogni modo, si è giustificando dicendo di essere arrivato all’orlo, dato che pare che in questo periodo gli stiano capitando tutte a lui. Inoltre, in merito alla questione dei pidocchi, Sammy è sembrato rasserenato dai racconti di alcuni fan, che si sono trovati a fronteggiare la medesima situazione.