Brutto incidente per Cristiano Malgioglio, cade nel lago e viene aggredito: “non lo farò mai più!”

Brutto incidente per Cristiano Malgioglio

Ancora un altro piccolo incidente per Cristiano Malgioglio. In una delle sue ultime apparizioni in TV, il cantante era scivolato dalla sedia in diretta al Live Non è la D’Urso, lasciando la conduttrice e Loredana Lecciso di sasso.

La settimana scorsa, invece, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si era reso protagonista di una forte discussione prima di salire su un aereo. Il cantautore ha inveito contro gli assistenti di bordo perché non voleva sedersi accanto ad un estraneo. Con l’inizio della Fase 3 all’interno del velivolo non c’è più distanza fisica perché l’aria viene cambiata automaticamente ogni tre minuti.

Nonostante le spiegazioni, Cristiano Malgioglio non ha voluto sentire ragioni e solo grazie all’intervento del suo assistente si è calmato. Poche ore fa, l’artista catanese si è ritrovato in un’altra situazione al quanto imbarazzante. A farlo sapere, lo stesso Cristiano che con ironia ha raccontato nei dettagli quanto gli è successo. Vediamo insieme i dettagli.

Cristiano Malgioglio alle prese con delle oche selvatiche

Crisitano Malgioglio in questi giorni occupato in un soggiorno in Puglia, durante il quale ha pensato bene di approcciarsi ad un gruppo di oche selvatiche. Tentando di dare da mangiare agli animali,il paroliere li ha messi a ‘dura prova’, trovandosi aggredito dalle stesse. Il cantante è stato costretto a fuggire, finendo la sua corsa direttamente nel lago. Una storia raccontata personalmente via Instagram, con tanto di risate sia da parte sua che dal pubblico.

“Io alle prese con delle oche, mai viste così aggressive“, ha spiegato Cristiano Malgiolgio. Reduce dallo scontro con lo stormo di volatili, ha raccontato in modo dettagliato come si è ritrovato a gambe all’aria.

“Stavo provando a portare da mangiare alle oche, ma non mi lasciavano entrare nel loro habitat“. “In poche parole sono stato aggredito e beccato. Non solo, sono addirittura scivolato nel loro laghetto facendomi male a un braccio e alla mia povera gamba, beccata in più punti“.

Il paroliere scivola nel lago e non le manda a dire ai suoi accompagnatori

Una situazione buffa quella in cui si è ritrovato Cristiano Malgioglio ma che nello stesso tempo gli ha messo davvero tanta paura. L’artista, sempre durante la diretta Instagram, ha mandato anche qualche frecciata ai suoi accompagnatori che a quanto pare non lo hanno aiutato. Al posto di soccorrerlo, i suoi due amici ridevano come pazzi, guardando la scena. ” Le oche non mi vedranno più, al limite da lontano”, ha ammesso Malgioglio.