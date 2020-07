Oroscopo 14 luglio 2020: sorpresa per i Vergine, Sagittario più cauti nel lavoro

L’Oroscopo del 14 luglio vede i Vergine in una fase di recupero, specie dal punto di vista sentimentale. I Sagittario, invece, devono essere più cauti nel lavoro

Previsioni 14 luglio fino a Vergine

Ariete. Gradualmente riuscirete e conquistare degli ottimi traguardi dal punto di vista professionale. In amore, invece, c’è qualche incomprensione di troppo che vi porterà ad essere un po’ intolleranti. Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi sopraffare dai problemi.

Toro. I nati sotto questo segno trascorreranno una giornata tendenzialmente tranquilla. Questo è il momento giusto per pensare a riorganizzare un po’ la vostra vita e i vostri impegni. In amore c’è tanta pazienza e voglia di concretezza. Lasciate perdere le persone che non hanno voglia di impegnarsi.

Gemelli. L’Oroscopo del 14 luglio vi esorta a non esporvi troppo, né nel lavoro né in amore. La giornata non favorisce i nuovi incontri e vi rende un po’ troppo vulnerabili. Cercate di proseguire per la strada che avete deciso di intraprendere e non voltatevi mai indietro. Se siete in coppia potete fare progetti importanti.

Cancro. I rapporti di coppia di vecchia data potrebbero subire una piccola battuta d’arresto. Se riuscirete a mantenere la calma e a provare a risolvere i vostri problemi, sicuramente ne uscirete indenni. Nel lavoro, invece, bisognerà aspettare il prossimo mese per vedere sbloccarsi qualcosa.

Leone. I nati sotto questo segno potrebbero essere portati a compiere delle scelte errate. Nel caso in cui le cose non dovessero andare come vi eravate immaginati, non scaricate le colpe sugli altri. In amore state attraversando una fase di transizione importante che vi potrebbe condurre verso un cambiamento decisivo.

Vergine. Le cose cominciano ad andare meglio, ma questo non è il momento di abbassare la guardia. Continuate per la vostra strada e nel lavoro siate più determinati e concentrati. Nell’amore, invece, c’è una bella ripresa. Attenzione, in questi giorni potreste ricevere una bella sorpresa.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le cose non sempre vanno come vi eravate immaginati. Siete consapevoli di questo concetto, ma quando si verifica non riuscite comunque a tollerarlo. Mantenete calma e pazienza in amore. Se discutete in questa giornata, c’è il rischio di non riuscire più a porre rimedio.

Scorpione. Se siete in procinto di risolvere alcuni problemi, aspettate la fine della settimana per prendere decisioni importanti. Nel lavoro ci sono delle belle novità in arrivo. Tutto arriva per chi sa aspettare. In amore, invece, le stelle sono dalla vostra parte e privilegiano, soprattutto, i legami stabili e duraturi.

Sagittario. L’Oroscopo del 14 luglio esorta i Sagittario a non esporsi troppo. Se a lavoro delle cose non vi stanno bene, lasciate correre e rimandate a tempi migliori le polemiche. In amore, invece, c’è finalmente una ripresa, anche se potreste rimanere spiazzati da qualcuno che vi circonda.

Capricorno. I nati sotto questo segno devono prestare una maggiore attenzione alle finanze. La sfera economica è il vostro tallone d’Achille in questo momento. Non fate sprechi e cercate di godervi di più la vita di coppia. Non trascurate ciò che avete, altrimenti c’è il rischio di perderlo per sempre.

Acquario. Molti di voi potrebbero essere tentati da qualche provocazione. Cercate di mantenere il controllo di voi stessi, onde evitare di incorrere in errori di cui potreste pentirvi. Nel lavoro c’è un po’ di tranquillità in più rispetto ai giorni precedenti, godetevela.

Pesci. Se avete chiuso una storia dolorosa e importante, non voltatevi più indietro e guardate solo avanti. Nel lavoro sarete travolti da mille impegni ma, se riuscirete a mantenere la calma, potrete risolvere tutto nel minor tempo possibile. Approfittate di questi giorni per cimentarvi in nuove conoscenze.