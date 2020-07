Pierluigi Diaco ci ricasca, lite in diretta con Corinne Clery: “Dici delle bugie…”

Pierluigi Diaco si scontra con Corinne Clery

E’ iniziata una nuova settimana di programmazione di Io e Te. Ospiti della puntata di lunedì Corinne Clery e Serena Grandi. Le due donne che anni fa hanno avuto un acceso scontro all’interno della casa del Grande Fratello Vip hanno in comune non solo l’amore per la recitazione, ma anche un uomo in comune. Entrambe hanno amato l’arredatore Giuseppe Ercole che è venuto a mancare l’anno scorso.

L’uomo era il primo marito di Serena dal quale è venuto al mondo il figlio Edoardo. Poi l’ha lasciata e si è messa con Corinne. Pierluigi Diaco ne ha approfittato visto che le aveva entrambe davanti a sé stuzzicandole su quello che è accaduto nella casa di Cinecittà. Il giornalista ha chiesto se il loro riavvicinamento è iniziato dopo quell’esperienza nel reality show di Canale 5.

Ma ad un tratto ha perso la pazienza quando la Clery ha detto che in parte il merito e degli specialisti che fornivano dell’appoggio all’interno della trasmissione. Dico però, non ha creduto alle dichiarazioni della sua ospite. Allora l’attrice ha sbottato così: “Allora vuoi dire che io dico delle bugie?”. Il padrone di casa senza giri di parole ha risposto: “Si, dici delle bugie”.

Serena Grandi parla dell’omosessualità del figlio Edoardo

Nonostante Pierluigi Diaco a Io e Te ha più volte chiesto alle sue due ospiti i motivi del loro riavvicinamento, Serena Grandi e Corinne Clery non hanno spiegato altro. Per tantissimi anni le due donne si sono fatte la guerra per via dell’uomo che amavano: Giuseppe Ercole.

Ma anche per il sentimento profondo per Edoardo, figlio naturale del Premio Oscar e adottivo della professionista francese. Parlando col conduttore, la Grandi ha confessato della sua sofferenza quando ha scoperto che il ragazzo è omosessuale: “Mi dicevano: “Tuo figlio è gay” e io non riuscivo a capire questa cattiveria di dovermi dire una cosa che io non sapevo”.

Serena Grandi e Corinne Clery affiatate e Io e Te

Nella puntata di Io e te in onda lunedì 13 luglio 2020, il padrone di Casa Pierluigi Diaco ha avuto ospiti due grandi attrici: Serena Grandi e Corinne Clery. Il giornalista è apparso molto soddisfatto nel vederle molto complici e affiatate dopo anni di scontri. Ad un certo punto, dopo che il conduttore ha mostrato loro una scena dei loro vecchi film, la Grandi ha esclamato: “Che donne che ha avuto Giuseppe Ercole!”.