Grande paura per Giovanna Abate: “Ho perso 10 anni di vita, terrore” (FOTO)

Giovanna Abate si è presa una grande paura in queste ore. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di spiegare tutta la dinamica della disavventura ai fan di Instagram e non ha potuto fare a meno di mostrare ancora tanto spavento.

La ragazza ha detto di aver creduto che le avessero rubato la macchina, dato che non riusciva più a ritrovare né le chiavi né la vettura in questione. Ad ogni modo, la verità pare sia completamente diversa. Vediamo tutti i dettagli.

La paura di Giovanna Abate

Un po’ di ore fa, Giovanna Abate ha condiviso con i fan una grossa paura presa in questa giornata. Mentre si trovava a casa si è resa conto di non trovare più le chiavi della macchina. Dopo poco tempo, allora, si è recata nel suo garage per capire se le avesse lasciate all’interno della vettura. Quando ha raggiunto il luogo in questione, però, ha notato che fosse sparita anche la macchina. Dinanzi questa drammatica visione, l’Abate è rimasta impietrita ed ha cominciato ad avvertire tutti i suoi parenti del furto.

La fanciulla ha detto di aver contattato le sue amiche, sua madre e, in ultimo suo padre. Dopo aver generato un pesante stato di allarmismo, però, è trapelata la verità. Nel momento in cui Giovanna si è messa in contatto con quest’ultimo, il suo papà le ha detto che la macchina ce l’avesse lui. L’ex tronista, probabilmente, si è dimenticata di avergliela prestata ed è andata nel pallone.

Lo sfogo dell’ex tronista

Nelle Instagram Stories in questione, Giovanna Abate ha detto di aver provato paura, panico e di aver perso dieci anni di vita. I fan più attenti sanno quanto la ragazza ci tenga alla sua auto, al punto da averle dato anche un nome, Carolina. L’idea di perderla e di non poter più svolgere le commissioni che aveva in mente, dunque, l’ha turbata davvero parecchio. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio.

Mentre Giovanna si diverte a condividere sprazzi delle sue giornate, i fan cominciano ad essere spazientiti. Tutti, infatti, vorrebbero sapere cosa sia accaduto tra lei e Sammy, ma nessuno dei due pare sia disposto ad aprire bocca. In molti ipotizzano che la coppia stia attendendo il ritorno di Uomini e Donne dopo l’estate per poter raccontare direttamente in televisione come si sia evoluta la loro conoscenza.