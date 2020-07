Ex tronista di Uomini e Donne viene accoltellato: morte violenta a soli 31 anni [FOTO]

Ex tronista di Uomini e Donne spagnolo perde la vita

E’ venuto a mancare a soli 31 anni in una circostanza davvero drammatica. Stiamo parlando di Dani Menjíbar, ex tronista della versione iberica di Uomini e Donne, il dating show simile a quello condotto da Maria De Filippi. La terribile notizia è stata diffusa dai media spagnoli e dai canali social di Telecinco, l’emittente televisiva molto simile alla nostra Canale 5.

Stando alle prime ricostruzioni il giovane avrebbe ricevuto delle pugnalate mentre stava uscendo da una discoteca nei pressi del centro commerciale Las Américas di Torrent, a pochi chilometri da Valencia. Il fattaccio è accaduto nella notte di sabato 11 luglio 2020 ad opera di quattro ragazzi, di cui un paio minorenni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto al malcapitato. (Continua dopo il post)

Dani Menjíbar, un joven de 31 años exconcursante del programa @myh_tv, ha fallecido a manos de cuatro jóvenes tras asentarle varias puñaladas https://t.co/XWq08pJz6j — Telecinco (@telecincoes) July 11, 2020

Dani Menjíbar è stato assassinato all’uscita di una discoteca

Stando alle prime ricostruzioni, il terribile gesto a danno dell’ex tronista Dani Menjibar sarebbe scaturito a causa di una forte discussione degenerata in rissa, Tra una percorsa e l’altra sono partite delle pugnalate che hanno colpito il 31enne. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, il ragazzo sarebbe deceduto sul luogo dell’aggressione.

Sul luogo sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno arrestato ben quattro persone per i presunti rapporti con la vittima. i soggetti in questione sono due adulti già in prigione e due fratelli gemelli minorenni, ovvero di 16 anni che sono stati portati in un centro per minori.

Chi era Dani Menjíbar?

Dani Menjíbar aveva partecipato a Mujeres y hombres y viceversa, ovvero la versione iberica del nostro Uomini e Donne ben dieci anni fa. Il giovane si è allontanato dal mondo della dello spettacolo dopo l’esperienza al dating show per dedicarsi al lavoro come dirigente d’azienda.

Tuttavia il ragazzo era super attivo sui suoi canali social condividendo con i suoi numerosi seguaci attimi di vita quotidiana fatti di lavoro e divertimento con gli amici. La tragica notizia ha sconvolto tutti i suoi follower ma anche i fan del programma di telecinco. Ecco l’ultimo post che Dani ha condiviso su Instagram, risale lo scorso 5 luglio 2020: