Uomini e Donne, è arrivata la conferma della fine di un fidanzamento

E’ arrivata la conferma

Da qualche settimana l’ex tronista di Uomini e Donne Sara Shaimi ha condiviso una foto con il fidanzato Sonny Di Meo per fargli una dedica. In pratica ha rivelato di sentirsi al settimo cielo, in quanto ha scoperto il vero amore accanto a lui. Nessuno avrebbe mai scommesso sul loro amore, dal momento che non è stato possibile seguire gli sviluppi della conoscenza.

Stesso discorso vale per Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo. Sono andati a convivere e ogni giorno che passa è utile per scoprire nuovi lati della personalità. Per le altre coppie, formate grazie a Maria De Filippi, le cose sono andate diversamente. Una, per esempio, ha annunciato la rottura da poche ore.

‘In realtà la storia non è mai iniziata’

E’ arrivata la conferma della fine di un fidanzamento di una coppia uscita da poco dal programma. Si tratta di Giovanna a Abate e Sammy Hassan. Secondo le persone a loro più vicine, sembra che la storia non sia mai decollata perché non c’è stato tempo. Una volta spente le telecamere, i due avrebbero trascorso pochi giorni insieme come testimoniamo alcuni scatti su Instagram.

I dubbi dei rispettivi follower sono sorti quando al compleanno del corteggiatore non era presente la tronista. Come se non bastasse erano presenti tante donne e tra queste c’era l’ex di Davide Basolo. Con quest’ultima è stato visto in diverse occasioni a vari eventi della vita mondana, così si è scatenato il gossip.

Giovanna, stufa di essere tempestata da una marea di domande, ha chiesto del tempo per chiarirsi con Sammy. Ad oggi ha confermato il loro allontanamento, ma sa che può contare sul sostegno di Alessandro Graziani. Il ragazzo le ha dedicato un post dicendo che non deve esitare a contattarlo.

Davide sul trono a settembre?

Ancora una volta Alessandro ha dimostrato di avere un grande cuore. Per questo motivo il pubblico di UeD vorrebbe rivederlo a settembre sul trono. Accanto a lui si spera nella presenza di Davide, anche lui molto amato. Tra i tre Sammy non era visto di buon occhio per via del suo carattere a tratti arrogante. Purtroppo Giovanna ha scelto dando conto ai suoi sentimenti. Alessandro e Davide avranno modo di trovare l’anima gemella nel ruolo di tronisti? Per scoprirlo non ci resta che attendere.