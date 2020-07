Uomini e Donne, la verità sul fidanzamento di Giordano Mazzocchi

La verità sul fidanzamento

Ultimamente sul web sta circolando una notizia di un fidanzamento che riguarda Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I telespettatori hanno avuto modo di conoscerlo sia con il trono di Ludovica Valli e sia con quello di Nilufar Addati. Con la prima non è riuscito nell’impresa poi si è rimesso in gioco con Nilufar.

Dopo la fine della loro relazione, il giovane è stato beccato in compagnia di Sara Croce, ex di Andrea Damante. Stavolta il suo nome è stato associato a quello di un’altra nota nel mondo dello spettacolo. Ragion per cui la diretta interessata è intervenuta per dire la sua in merito.

‘Io sono felicemente single, non ho un fidanzato’

La verità sul fidanzamento di Giordano è venuta a galla. A renderla pubblica ci ha pensato la ragazza che in tanti credevano fosse la nuova fidanzata. Si tratta di Viktorija Mihajlovic, la quale ha contattato Deinaira Marzano per dirle come stanno realmente le cose. Ha riferito di non aver capito cosa abbia spinto la gente a diffondere un simile pettegolezzo sulla sua vita sentimentale.

Attualmente è single e non ha nemmeno un flirt in corso. Ha deciso di rivolgersi all’influencer, affinché possa smentire la notizia che la riguarda in prima persona. Per quanto riguarda Giordano non si è ancora espresso, ma probabilmente ci sarà anche il suo intervento.

E’ sicuramente un personaggio pubblico molto amato, dunque non deluderà i suoi fan. Si è fatto conoscere dagli italiani grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Ha corteggiato Nilufar al punto tale da conquistare il suo cuore ed uscire insieme mano nella mano. Purtroppo si sono lasciati dopo un anno, però ultimamente hanno lasciato intendere che bolle qualcosa in pentola.

Ritorno di fiamma?

La verità sul fidanzamento di Giordano ha rassicurato i fan che sperano in un ritorno di fiamma con Nilufar. All’inizio non hanno vissuto un bei momenti, dato che lei ha avuto una relazione durante il percorso del trono. Hanno partecipato anche a Temptation Island Vip per far chiarezza con i propri sentimenti. Dopo un po’ si sono detti addio, però ai tempi della quarantena sono stati insieme. Ciò dimostra che si sono riavvicinati. I più ottimisti sono in attesa di sviluppi positivi.