Kelly Preston muore la moglie di John Travolta aveva 57 anni

E’ morta Kelly Preston, la moglie di John Travolta era affetta da un tumore al seno, sui social tante le frasi di cordoglio e un post commovente della figlia Ella

John Travolta ha dovuto salutare la moglie, Kelly Preston, compiendo qualcosa che probabilmente lo ha fatto soffrire maggiormente. Innamorati da sempre, complici e affiatati, erano una coppia solida, di quelle che non si lasciano mai. Da quando si incontrarono per la prima volta sono stati sempre insieme. I dettagli del loro incontro sono stati narrati proprio da Kelly in un’intervista diverso tempo fa.

Lei era in una saletta d’attesa da sola, quando improvvisamente era comparso John Travolta che teneva al guinzaglio un golden retriever e un labrador. Entrando nella stanza l’attore si era fermato e Kelly lo ha guardato, pensando di essere nei guai. Invece le ha rivolto la parola e il sguardo carismatico e la sua solarità l’hanno colpita subito.

Kelly Preston aveva 57 anni, morta per un cancro al seno

I due si sono innamorati subito e si sono sposati, diventando una delle coppie del cinema più belle e anche più durature. Il loro matrimonio andava avanti dal 1991 e non ci sono mai state ombre nel loro amore. Anche mentre l’attrice ha combattuto la sua battaglia contro il cancro al seno il marito le è stato sempre accanto.

E neanche il dolore tremendo per la scomparsa del figlio Jett, 16enne, li ha divisi, anzi li ha uniti di più. La donna insieme al marito ha avuto tre figli, ed è proprio Ella a scriverle una lettera che ha pubblicato sui social. La giovane ha scritto un messaggio di grande intensità per la madre scomparsa. Ha detto infatti di non aver mai incontrato una persona forte, amorevole e coraggiosa come lei.

Ella ha scritto una lettera commovente per la madre

La figlia ha anche aggiunto che tutti coloro che l’hanno conosciuta possono affermare che era una persona solare e una vera stella. La madre era in grado di irradiare gli altri con la sua luce e la sua bellezza. Kelly aveva 57 anni ed è venuta a mancare ancora giovane, i figli sentiranno molto la sua mancanza.

Kelly Preston è nata nel 1962, ha esordito a soli 16 anni come modella e poi prese parte ad alcune serie tv. Il debutto al cinema avvenne con “Dieci minuti a mezzanotte”. Prima di sposare Travolta era stata sposata con l’attore Kevin Gage. Poi ebbe una relazione con Charlie Sheen e infine sbocciò l’amore con il grande attore.