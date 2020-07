Tahj Mowry scrive una lettera a Naya Rivera, sua ex fidanzata, “Non ho mai smesso di…..”

E’ distrutto il fidanzato di Naya Rivera, Tahj Mowry le ha scritto una lettera in cui le dice che la ama e sta soffrendo maledettamente

La morte di Naya Rivera ha sconvolto tutti, il mondo del cinema, gli amici, i familiari, i colleghi. E ha sconvolto anche il suo ex fidanzato, Tahj Mowry. L’uomo è distrutto e affranto e la notizia della sua morte lo ha profondamente colpito. Per lui Naya Rivera è stata la donna che ha amato davvero e che continua ad amare.

Mowry ci teneva a dirglielo e lo ha fatto scrivendo una lettera. Le parole toccanti e commoventi mostrano quanto sia ancora innamorato di lei. Il 34enne, che è ballerino, cantante e anche attore, ha preso parte alla sitcom ‘Smart Guy‘ insieme a Naya Rivera. Era il 1990 e inizialmente erano solo amici. Poi è nato l’amore, un sentimento intenso e forte. Ancora oggi Tahj ricorda quell’amore come il più importante che abbia mai vissuto.

Tahj Mowry in una lettera dice a Naya che la ama ancora

Nella lettera Tahj dice parole importanti, forti, molto sentite. Dice di essere distrutto e di avere l’impressione di stare vivendo un incubo. Il suo post, pubblicato su Instagram, dimostra come l’attore non abbia mai dimenticato Naya. Ha detto che sono cresciuti insieme e insieme hanno fatto tante cose per la prima volta. Tahj ha detto che Naya è stata la sua prima intimità e il suo primo amore.

Il ballerino ha scritto anche di avere il cuore a pezzi. Ha anche accennato a quando si sono lasciati e si sono feriti a vicenda. Una confessione piena quella di Tahj Mowry, che afferma di essere ancora innamorato di Naya. Il cantante ha espresso anche il desiderio di voler vedere il suo volto.

L’attore disperato per la scomparsa della sua ex

E’ un grido di dolore quello di Tahj Mowry, che nella lettera confessa di non aver mai smesso di amare Naya Rivera. Ha anche aggiunto che nessuna donna è stata mai come lei e gli ha dato veramente tanto. Lo ha gridato al mondo intero il suo amore per la Rivera, ma lei adesso non può ascoltarlo.

Tahj ha detto di avere nutrito la speranza che un giorno potessero tornare insieme. Aveva pregato il Signore che questo accadesse. Ha anche espresso una preghiera perché venisse ritrovato il corpo di Naya. La fede e la speranza non lo hanno mai abbandonato.