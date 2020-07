Francesca Tocca e Valentin Dumitru la storia è confermata (VIDEO)

Sono usciti allo scoperto Francesca Tocca e Valentin Dumitru, la loro storia è ufficiale, lo confermano anche il video e la dedica su Instagram

Quando sembrava che tutto fosse finito invece è cominciato. Stiamo parlando di Francesca Tocca e Valentin Dumitru, che sono usciti allo scoperto e hanno ufficializzato così la loro storia. L’attrazione fra i due era stata già notata durante l’ultima edizione di Amici, e il gossip li aveva investiti in pieno. L’allievo del talent di canale 5 e la ballerina professionista si sono innamorati nella famosa scuola.

A dirlo era stato lo stesso Valentin qualche mese, quando aveva scritto un lungo post su Instagram. Le parole del ballerino avevano sollevato critiche e polemiche, alcuni avevano anche parlato di tradimento. Infatti, allora Francesca stava ancora insieme a Raimondo Todaro. I due erano sposati e quindi era normale che qualcuno parlasse di tradimento. Ma le cose invece stavano diversamente.

Francesca Tocca e Valentin Dumitru stanno insieme

Mentre fra la Tocca e Dumitru eera scoccata la scintilla, Todaro aveva detto che in realtà la sua storia con la ballerina era in crisi. I problemi nella coppia erano iniziati prima che Valentin e Francesca si conoscessero e innamorassero. Dunque, Valentin non c’entra nulla con la rottura fra Raimondo e Francesca.

Adesso che le cose sono state chiarite, e che è passato un po’di tempo, Valentin e Francesca hanno deciso di provarci. I due sono innamorati e quindi sarebbe assurdo troncare qualcosa che sta nascendo. E poi, proprio per dire che le acque si sono calmate, il settimanale Chi qualche giorno ha pubblicato le foto di Todaro con una donna. Di chi si tratta? Lei è la modella Paola Leonetti e pare che sia la sua nuova fidanzata.

Raimondo ha una nuova fiamma

Anche Todaro quindi ha voltato pagina e lo confermano gli scatti in cui fra lui e la fidanzata ci sono baci e abbracci. Sono state le foto di Raimondo con la fidanzata a dare il coraggio a Valentin e a Francesca di mostrarsi allo scoperto? Non si sa, fatto sta che i due hanno fatto in modo che tutti vedessero che stanno insieme.

A conferma dei loro sentimenti hanno anche postato le immagini di una coreografia di latino su Instagram che ballano con passione. In un altro video passeggiano insieme mano nella mano e il ballerino ha anche fatto una dedica appassionata alla Tocca!