Nicole Thea, 24enne influencer, è morta assieme al figlio che aveva in grembo

E’ deceduta ad appena 24 anni Nicole Thea, la famosa influencer era incinta, anche il suo bambino è morto, i follower sono sotto choc

La notizia della morte dell’influencer Nicole Thea ha destato un vero e proprio choc nel mondo dei social. La giovane aveva appena 24 anni ed era un’influencer britannica che raccontava via web la sua gravidanza. Proprio questa esperienza l’aveva resa famosa ed era molto seguita su YouTube per i suoi video.

E’ morto anche il figlio che aveva in grembo, che avrebbe dovuto chiamare Reign, come aveva già detto più volte. La notizia della sua morte è stata data dalla madre che ha pubblicato un post su Instagram. La ragazza è morta sabato scorso ma non si conoscono le cause del decesso. Nell’annuncio breve dato dalla madre non è stata precisata la causa che l’ha provocata.

Nicole Thea non si conoscono le cause del decesso

Nel messaggio la madre ha dato la notizia dicendo che Nicole li ha lasciati e che erano molto tristi per quanto era accaduto. La donna ha anche sottolineato che questo momento è pieno di dolore per la famiglia e per gli amici. Sul decesso della giovane e del bimbo sono state fatte delle supposizioni. Si presume infatti che possa essere stato causato da un incidente domestico oppure da una emorragia interna.

La giovanissima influencer aveva programmato diversi video su Youtube e sui social, ignara di quello che le sarebbe accaduto. La famiglia ha scelto di lasciarli dove erano e di non bloccarli. Quindi, anche se lei non c’è più. a breve verranno trasmessi. I filmati terranno compagnia alle tante donne incinte che seguivano con piacere la bella Thea.

Andranno in onda i video di Nicole

Nicole Thea aveva scelto di parlare della gravidanza facendo dei video, come ha fatto anche in Italia Ludovica Comello. Un’esperienza che ha permesso a tante mamme di saperne di più sulla gestazione e sulle tante cose che accadono nei nove mesi. Per lei narrare la sua gravidanza era piacevole ed era anche un aiuto per le altre.

Tuttavia, la giovane non ha potuto realizzare il suo sogno ed è deceduta insieme al suo piccolino. Domenica è stato trasmesso il primo filmato post-mortem. Thea era decduta già da circa 24 ore. Durante la settimana andranno in onda gli altri filmati. L’annuncio della gravidanza di Nicole risale allo scorso aprile e lo aveva fatto con un video postato su Instagram.