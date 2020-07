Luigi Mastroianni di UeD è tornato a far parlare di sé grazie ad un nuovo amore

L’ex tronista Luigi Mastroianni trova l’amore, da tempo non si parlava di lui, adesso di nuovo alla ribalta con questa bella notizia

Era lontano dalle telecamere Luigi Mastroianni ma adesso non più, una notizia bomba lo fa salire nuovamente alla ribalta. Di cosa si tratta? L’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l’amore ed è stato visto insieme ad una ragazza misteriosa. Il bel Luigi si trovava insieme alla sua nuova fiamma a Marzamemi, lo splendido borgo siciliano.

A pubblicare la notizia è il giornale online ‘Veryinutilepeople’, che ha riferito come Mastroianni sembra sia davvero innamorato. Noto per avere avuto due storie con personaggi popolari al pubblico televisivo, Mastroianni non è stato dimenticato. L’ex tronista ha avuto una relazione con Sara Affi Fella, e tutti ricordano che all’epoca lei non fu sincera con la redazione. L’ex corteggiatore ebbe poi una storia con Irene Capuano.

Luigi Mastroianni ha un nuovo amore

Dopo queste storie c’è stata una lunga pausa per Mastroianni, o comunque se ci sono state storie non sono state palesate. Adesso però pare che sia diverso per l’ex tronista e sembra che sia innamorato. Di preciso non ci conosce l’identità della nuova fiamma di Luigi, e anche se è stata ripresa era di spalle. Nella foto i due passeggiano per la città a braccetto.

Nello scatto appare anche una certa complicità fra Luigi e la ragazza, quindi è evidente che stanno insieme. La giovane è molto bella e non ha nulla a che vedere con Mara Fasone. Infatti, erano solo voci di gossip nate dopo che i due erano stati visti nel ristorante Bacco e Tabacco a Palermo insieme a degli amici. In realtà fra i due non c’era nulla e la presenza di un’altra ragazza lo conferma.

L’ex tronista e la ragazza molto complici

Mentre erano insieme agli amici Mastroianni la Fasone sono apparsi affiatati. Il gossip si scatenò quando Mara disse che si stavano frequentando. La donna però aveva anche aggiunto che non erano una coppia e che comunque era presto per parlarne. Mastroianni è ricordato anche per la storia intrecciata con Irene Capuano, che fu la scelta del tronista.

La loro sintonia era stata subito palese e sembrava che la storia dovesse andare a gonfie vele. Molti erano convinti che sarebbero stati insieme per sempre. Invece non è stato così e poco dopo si sono lasciati.