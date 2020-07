Cristiano Malgioglio aggredito urla disperate (FOTO)

Paura in vacanza per Cristiano Malgioglio, il cantante si è fatto male cadendo in un laghetto, è stato aggredito dagli animali

Si sta godendo la sua vacanza nel Salento Cristiano Malgioglio, ma al contempo non manca qualche disavventura che lo fa disperare. Il cantante era intenta a dare da mangiare alle oche nello stagno, tuttavia è stato aggredito ed è caduto nel laghetto. Anche se si è fatto male, Malgioglio non perde la sua autoironia e pubblica il video su Instagram.

Nel video si vede il momento in cui è stato aggredito dalle oche e gli amici di Malgioglio non possono fare altro che ridere. Sul social il cantante ha raccontato cosa gli è successo e di come ha urlato quando è stato beccato. Si è fatto male alla gamba in diversi punti, e gli amici ridevano. Malgioglio ha detto categoricamente che le oche non lo vedranno mai più. (Continua dopo la foto)

Cristiano Malgioglio beccato dalle oche

Il cantante, nato il 23 aprile del 1945 a Ramacca, ha iniziato la sua carriera scrivendo testi di canzoni. Ha scritto testi fin da piccolo ed ebbe il primo successo quando scrisse il pezzo Amo per Donatella Moretti. Il successo grandioso giunge però con Iva Zanicchi, e col brano Ciao Cara come stai? che portò al Festival di Sanremo. Successivamente si trasferì in Brasile per collaborare con Roberto Carlos.

Malgioglio nel 1975 scrive il brano per Mina “L’importante è finire”, una hit di successo internazionale che fece conoscere Malgioglio. Numerose furono le canzoni scritte da Cristiano nella seconda metà degli anni ’80, fra cui Sbucciami, canzone di enorme successo.

Malgioglio paroliere e cantante di successo

Malgioglio durante la sua carriera ha scritto brani per moltissimi cantanti importanti tra i quali Raffaella Carrà, Loretta Goggi, Rosanna Fratello, Dora Moroni, Mina, Patty Pravo. E ancora Dori Ghezzi, Amanda Lear, Milva, Monica Naranjo, Flavia Fortunato, Rita Pavone, Sylvie Vartan, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Marcella Bella e Stefania Rotolo.

Oltre che paroliere e cantante, Malgioglio comincia a fare televisione e il suo esordio risale agli anni 2000. Nel 2008 Simona Ventura lo chiama per partecipare come giudice ad X Factor. Successivamente, nel 2015, è opinionista fisso per il “Grande Fratello”. Poi ancora è stato uno ei protagonisti più interessanti del Grande Fratello Vip. Il pubblico ha potuto scoprire un personaggio poliedrico, un artista che non ha paura di rivelare le sue fragilità.