Divya Chouksey l’attrice è morta a soli 29 anni “Sto morendo, ciao”

E’ morta a soli 29 anni Divya Chouksey, l’attrice aveva un cancro, poco prima di morire ha pubblicato un post in cui annunciava di stare passando a miglior vita

Scomparsa a soli 29 anni, l’attrice Divya Chouksey da tempo soffriva di cancro. Il 12 luglio ha perso la sua battaglia e come ha detto poche ore prima della morte è passata ad una vita di non sofferenza. Cugina dell’attore Amrish Verma, ha dato personalmente la notizia di quello che stava accadendo.

Figlia di Mohan Chouksey e sorella di Pallavi, celebri avvocati, della famiglia di Divya fa parte anche il fratello Mayank. L’attrice aveva completato le scuole a Bhopal e si era laureata a Delhi, poi era andata in Inghilterra per fare l’attrice. Da circa un anno e mezzo era malata di cancro, ma con una lucidità estrema ha postato delle parole commoventi alcune ore prima della morte.

Divya Chouksey ha annunciato la sua morte alcune ore prima

Nel post la Chouksey ha salutato i fan e ha detto di essere giunta alla fine del suo percorso. ‘attrice ha detto che da mesi non si era fatta sentire ma ora era arrivato il momento di salutarli. Divya ha spiegato di essere sul letto di morte, ma ha anche ribadito che era molto forte. La sua convinzione e la sua fede l’hanno portata ad accettare con serenità la condizione.

Ha chiesto però a tutti di dire una preghiera per far sì che il suo passaggio dalla vita terrena a quella eterna fosse facile. Divya è morte qualche ora dopo e immediati sono arrivati commenti e frasi di cordoglio per la scomparsa della giovane. Oltre ai fan anche tanti personaggi celebri hanno mostrato affetto e commozione e hanno mandato un saluto.

L’attrice ha preso parte a diverse serie tv

La carriera di Divya Chouksey è cominciata con i ruoli in alcune serie di MTV come MTV Making e MTV True Life. L’attrice ha preso parte a Miss India nel Regno Unito, dove ha conquistato il secondo posto. Nel 2012, ha preso parte anche ad “I am She – Miss Universe”, un concorso di bellezza nazionale.

Il debutto della Chouksey è stato nel 2016 a Bollywood con Hai Dil Toh Apna Awara, in cui ha lavorato insieme a Sahil Anand e Nitya Joshi. L’attrice aveva frequentato un Master in Documentary Filmmaking del Bedfordshire. Nella sua intensa vita è stata anche una modella per spot pubblicitari e ha partecipato a diverse trasmissioni in TV.