Imma Battaglia prende per i fondelli la moglie Eva Grimaldi: “Sei la regina delle vongole”

Imma Battaglia prende in giro Eva Grimaldi

Un anno fa Imma Battaglia ed Eva Grimaldi si sono unite civilmente. Per il loro primo anniversario le due donne hanno accettato l’invito di Alessio Viola di essere intervistate a Ogni Mattina, il suo programma in onda su TV8. Il padrone di casa e il pubblico da casa ha notato come le due per tutto il tempo non hanno perso tempo a punzecchiarsi a vicenda. Mentre in studio si parlava dei diritti delle coppie, il conduttore ha chiesto alla regia di trasmettere una clip chiamato Venti20.

Nel video in questione si vedeva l’intervento di Imma. Una volta tornati in diretta la Grimaldi ha esclamato: “Imma ma 20 anni fa eri uguale ad adesso”. Affermazione che ha fatto scoppiare a ridere tutti i presenti in studio, mentre la sostenitrice del movimento LGBT ha replicato così: “Venti20 è il nome del programma, non è di vent’anni fa! Il video l’ho girato qualche mese fa. Sei la regina delle vongole”.

L’attrice veneta è molto gelosa della moglie

Dopo la battutaccia di Imma Battaglia su Eva Grimaldi, il padrone di casa di Ogni Mattina le ha chiesto cosa significasse quella battuta. A quel punto l’attivista ha detto: “Lei è la regina delle vongole. Io sono napoletana e da noi quando qualcuno fa una gaffe si dice così”. Successivamente le due ospiti si sono cimentate ad un nuovo gioco del programma di TV8.

Il vecchio format condotto da Marco Columbro, ovvero tra Moglie e Marito, per l’occasione ha preso il nome di tra Moglie e Moglie. La coppia ha risposto ad una serie di quesiti, per capire quanto conoscessero l’una dell’altra. Da tale quiz è venuto fuori che l’attrice veneta è molto gelosa della consorte. Poi ha preso la parola Adriana Volpe difendendo Eva: “Il fatto che ci sia una sana gelosia è bello, vuol dire che ci tiene tanto”.

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi innamorate più che mai

Ospiti a Ogni Mattina, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi hanno parlato a lungo della loro unione civile avvenuta esattamente un anno fa. In trasmissioni l’attrice e l’attivista sono apparse molto serene e complici ed insieme hanno rivisto il giorno del loro matrimonio.

La professionista veneta è apparsa in una forma smagliante, per tale ragione la nota giornalista di gossip Silvana Giacobimi ha asserito: “Io sono stata presente nelle relazioni precedenti di Eva Grimaldi, ma non l’ho mai vista così felice”.