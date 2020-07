“Stefano De Martino lo fa in continuazione”: la confessione inedita sull’ex di Belen Rodriguez

Grande successo per Made in Sud

Nonostante da settimane è sempre al centro della cronaca rosa Stefano De Martino continua a lavorare senza sosta. Da oltre un mese il ballerino napoletano è impegnato con la conduzione, seconda consecutiva, di Made in Sud. Il programma comico di Rai Due sta riscuotendo un discreto successo a livello d’ascolti anche se siamo in piena estate.

Il danzatore che da poco si è lasciato con Belen Rodriguez sta cavalcando l’onda del successo al punto che nella prossima stagione televisiva potrebbe essere al timone di altri format. Ma nelle ultime ore è stata fatta una confessione inedita che riguarda il padre di Santiago. A farla è stata la sua compagna d’avventura Fatima Trotta che è stata intervistata dal magazine Telesette. La ragazza ha voluto rendere nota una parte inedita dell’ex allievo di Amici. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Fatima Trotta parla di Stefano De Martino e svela un segreto

In questo ultimo periodo, nelle sue varie interviste Fatima Trotta ha menzionato più volte del suo collega Stefano De Martino. Ad esempio rispondendo alle domande del giornalista di TV Sorrisi e Canzoni la soubrette campana aveva confessato che il danzatore è molto professionale ed abile, ma ha un difetto: si distrae spesso sul palco.

E a causa di questa sua continua distrazione, sia lei che gli altri di Made in Sud sono costretti a richiamarlo più volte per fargli riprendere la concentrazione. Ma le confessioni della showgirl non sono terminate qui. Infatti, intervistata dal periodico Telesette ha fatto un’altra confessione sull’ex marito di Belen Rodriguez.

Stefano De Martino sempre a dieta: la confessione di Fatima Trotta

Stando alle dichiarazioni che Fatima Trotta ha fatto alla rivista Telesette, sembrerebbe che il suo partner di lavoro Stefano De Martino sia sempre a dieta. In realtà, in una loro ospitata in collegamento a Domenica In, anche la padrona di casa Mara Venier aveva notato che il danzatore partenopeo fosse particolarmente dimagrito rispetto al passato.

Ora però, siamo venuti a conoscenza di tutta la verità grazie alla collega di Made in Sud: “Mangia sano…”. Nel frattempo sia il danzatore che Alessia Marcuzzi hanno più volte smentito la notizia di un loro possibile flirt ai danni dei loro rispettivi compagni.