Naike Rivelli supera il limite: nuda in mezzo alla strada blocca una Jeep [FOTO]

Naike Rivelli torna a tuonare su Instagram: la nuova foto fa discutere

Nonostante i suoi 45 anni Naike Rivelli presenta un corpo da fare invidia alle ragazzine. Da qualche tempo la primogenita di Ornella Muti piace provocare i suoi oltre 281 mila follower di Instagram condividendo dei contenuti al limite della censura. Il suo piatto forte è quello di mostrarsi totalmente svestita anche priva di biancheria intima. In pratica il suo Lato B e non solo ormai lo conoscono tutti.

Anche se la modella spesso ripete le stesse foto, gran parte di coloro che la seguono apprezzano moltissimo le sue iniziative social complimentandosi con lei e lasciandole dei mi piace. Ma oltre alle lodi ci sono pure le critiche, spesso feroci e che le consigliano di rivolgersi ad uno specialista. Di recente la donna è tornata attiva postando uno scatto davvero piccante. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha fatto stavolta.

La figlia di Ornella Muti svestita blocca una Jeep

Nelle ultime ore la bella Naike Rivelli ha condiviso un paio di scatti (uno a colori e l’altro in bianco e nero) molto particolari. La figlia ribelle di Ornella Muti si presenta totalmente nuda in mezzo ad una strada con il lato B in bella vista. L’ex fiamma di Yari Carrisi grazie alla sua sensualità è riuscita a fermare una Jeep.

Ovviamente si tratta di scatti artistici. Al fianco di uno delle immagini l 45enne ha scritto un messaggio sociale: “Facciamolo girare #13luglio #laliguriasiferma”. Tra i vari hashtag utilizzati spicca questo: “Che l’inse”. In poche parole la donna ha proposto il fermo totale di tutti gli automobilisti. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli parla delle code nelle autostrade della Liguria

Da qualche tempo i liguri e i vari turisti che arrivano dalla Lombardia, soprattutto nelle autostrade, devono affrontare quotidianamente delle lunghe code a causa della presenza di tantissimi cantieri aperti. L’iniziativa social di Naike Rivelli in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di mi piace.

Qualche giorno prima, invece, la figlia di Ornella Muti che di recente è stata denunciata da Barbara D’Urso, ha postato una foto che la mostrava mentre era distesa totalmente svestita e il suo corpo era in primo piano. In poche parole i follower hanno visto perfettamente ogni sua parte intima.