Serena Enardu, polemica sul suo peso, perché è così dimagrita? “Può ferire davvero tanto” (FOTO)

Ieri sera Serena Enardu si è concessa qualche momento per chiacchierare con i fan e fare qualche confessione interessante e non è mancata la polemica. Naturalmente, l’argomento più gettonato è stato quello inerente il suo ex compagno Pago.

Molti follower le hanno domandato di chiarire come stia procedendo la sua vita sentimentale e lei non ha esitato ad ammettere di essere appagata e tranquilla. Finalmente, dopo un lungo periodo travagliato, è arrivata la quiete.

Le confessioni di Serena Enardu

Serena Enardu si è aperta con i fan facendo confessioni in merito alla sua vita sentimentale e al suo stato d’animo, ma alcune persone non hanno potuto fare a meno di sollevare una polemica. Un utente le ha domandato di spiegare come stia. Lei, in un primo momento ha detto di essere assonnata, ma in seguito ha chiarito di aver compreso che il senso della domanda non fosse quello. Per tale motivo, ha dichiarato di essere in uno stato di leggerezza assoluta, che non provava da diverso tempo. Il fatto di non doversi giustificare di nulla con nessuno è una cosa che per lei non ha prezzo.

Certamente non è stata ipocrita ed ha ammesso che la vita è molto più bella quando la si condivide con una persona che ti ama e che ti rende felice. Tuttavia, se questo non dovesse accadere, bisogna essere in pace e stare bene anche solo con se stessi. Lei, al momento, si sente felice e rilassata e sta vivendo in uno stadio di leggerezza complessiva che desiderava parecchio.

La polemica sul peso

Dopo aver parlato con leggerezza ai fan, Serena Enardu si è trovata ad affrontare anche un argomento un po’ più spinoso per il quale è sorta una polemica. Un fan le ha detto di apprezzarla moltissimo, tuttavia, non comprende per quale motivo sia così dimagrita. Con qualche chiletto in più starebbe decisamente meglio. Il tono adoperato dall’utente in questione è stato dimesso, ma ciò non è servito a placare la risposta piccata dell’influencer.

Serena, infatti, ha detto di non comprendere per quale motivo certe persone si soffermino sull’esprimere giudizi che riguardano la sfera estetica. Nella vita di una persona ci potrebbero essere tante motivazioni che spingono ad avere un certo aspetto, pertanto, è davvero indelicato soffermarsi su questo genere di cose.