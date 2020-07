Pierluigi Diaco massacrato dell’ex direttore di Rai Uno: “Come Fantozzi…”

Mauro Mazza bacchetta Pierluigi Diaco

Da qualche settimana Pierluigi Diaco è finito nel calderone delle polemiche a causa del suo comportamento, considerato sopra le riga, durante la conduzione di Io e Te. Più volte nel programma pomeridiano di Rai Uno il giornalista ha sfidato i suoi ospiti scatenando delle discussioni e dicendogli: “Vuoi condurre tu al posto mio?”.

Un atteggiamento che sta facendo infuriare il popolo del web ma anche i telespettatori che sono stanchi di vererlo alla guida del format. Di recente l’ex naufrago ha commesso una gaffe in diretta e un ex dirigente della prima rete non glie l’ha perdonata.

Stiamo parlando di Mauro Mazza che sul suo account Instagram ha tuonato contro Diaco. Quest’ultimo da un po’ di tempo fa la vittima dicendo di essere sottoposto ad un continuo linciaggio mediatico. Dopo aver sbagliato un congiuntivo a Io e Te, l’ex dirigente sul social ha scritto: “Il solito linciaggio mediatico. E anche un po’ sintattico. Come ‘batti lei’ di Fantozzi”. Ma non è finita qui, andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Atteggiamento altezzoso del conduttore di Io e Te

Nella prima puntata settimanale di Io e Te Pierluigi Diaco è tornato ad avere un comportamento altezzoso nei confronti di una sua ospite. Atteggiamento che ha dta da discutere ai suoi haters.

Il padrona di casa intervistato Serena Grandi e Corinne Clery ha dato il meglio di sé. Dopo averle dato della bugiarda, rivolgendosi alla professionista transalpina gli ha detto: “Non trovare singolare che due persone che non si vedono da dieci anni risolvino una faccenda privata davanti alle telecamere?”.

Pierluigi Diaco e la discussione con Corinne Clery

Come accennato prima, nell’appuntamento di Io e Te in onda lunedì 13 luglio 2020, Pierluigi Diaco ha avuto un duro confronto con la sua ospite Corinne Clery. Quest’ultima ha confessato che al Grande Fratello ci sono un gruppo di psicologici che supportano i concorrenti durante il loro percorso all’interno della casa di Cinecittà.

La francese ha fatto capire che si è ricongiunta con la storica rivale Serena Grandi anche grazie a loro. Affermazione che non è piaciuta per niente al giornalista che ha sbottato così: “Anche io ho partecipato a un reality e francamente mi sono sottratto a delle logiche finte”.