Maria Grazia Cucinotta, confessione piccante sul marito: “Grande intesa, a letto siamo…”

Maria Grazia Cucinotta si confessa al settimanale Gente

Maria Grazia Cucinotta è stata protagonista di una lunga intervista al magazine Gente. L’attrice e produttrice messinese ha parlato col giornalista facendo delle confessioni inedite per quanto riguarda la sua vita privata. La donna ha menzionato dolori del suo passato, delle sue ambizioni professionali, ma soprattutto il rapporto con il marito Giulio Violati.

La coppia ha quasi raggiunto un grande obbiettivo, ovvero quello dei 25 anni di matrimonio (nozze d’argento). Talmente i due sono innamorati che hanno deciso di rinnovare le loro promesse per la seconda volta. A distanza di un quarto di secolo la protagonista de Il Postino di Troisi e la sua dolce metà si diranno di nuovo sì. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato alla rivista.

L’attrice parla della sua vita intima col marito

Intervistata dal noto periodico Gente, Maria Grazia Cucinotta ha parlato a lungo del suo rapporto con il consorte Giulio Violati. La professionista sicula ha svelato dei particolari della loro vita intima e privata. La nota attrice e produttrice ha confessato che, dopo un quarto di secolo insieme come marito e moglie, la coppia è molto affiatata anche sotto le lenzuola.

“Si tratta di un rapporto bellissimo. Un’intesa fantastica”, ha rivelato la protagonista de Il Postino. Ma le dichiarazioni di quest’ultima non sono terminate qui: “L’intesa se**uale è sempre stata importante per tenerci uniti e con gli anni è migliorata”. Un ingrediente principale per un rapporto così saldo è la loro complicità.

Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati sposati da ben 25 anni

L’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati sono convolati a nozze il 7 ottobre del 1995. Di conseguenza il prossimo autunno la coppia festeggerà le nozze d’argento. La donna e la sua dolce metà sono super innamorati ed entrambi sono particolarmente famosi. Lei è una attrice e produttrice apprezzata in tutto il Paese, mentre lui è il figlio di Carlo Ferrarelle, ex amministratore delegato della Ferrarelle.

Inoltre l’uomo è un importante produttore cinematografico. Anche se sono popolari i due tengono moltissimo alla loro privacy, infatti in questi 25 anni di matrimonio hanno cercato in tutti i modi di stare lontani dai riflettori e dalle telecamere. Inoltre hanno una figlia adolescente che è di una bellezze impressionate, somiglia moltissimo alla madre.