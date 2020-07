Stefano De Martino punzecchiato su Mariana e sul nuovo flirt di Belen: confessioni in diretta a Made in sud

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Made in sud e, come di consueto, Stefano De Martino è stato il bersaglio preferito di Peppe Iodice, il quale lo ha spinto a parlare di Mariana. Nel dettaglio, il comico ha esordito prendendo in giro il conduttore in merito al nuovo flirt di Belen.

Successivamente, poi, non è mancato il riferimento alla modella venezuelana, ex concorrente di Pechino Express. Stefano, come sempre, ha cercato di mantenere un certo controllo, ma l’imbarazzo è stato notevole.

Peppe Iodice punzecchia Stefano De Martino

L’ingresso di Peppe Iodice ha rappresentato, come sempre, un momento molto interessante per i telespettatori. Il comico, infatti, ha preso in giro Stefano De Martino sul flirt con Mariana Rodriguez. In un primo tempo ha detto che la sua ex Belen ci avesse messo molto meno tempo di lui ad innamorarsi di un’altra persona. Il riferimento, chiaramente, è andato agli ultimi gossip che hanno visto la showgirl associata ad una nuova conoscenza. Il conduttore, dinanzi tale sfacciataggine, non ha potuto fare a meno di mettersi a ridere.

In seguito, poi, Iodice ha fatto anche riferimento ai rumors che sono circolati su Stefano e Mariana ed ha detto che al ballerino piaccia proprio questo cognome. Tuttavia, secondo il punto di vista del comico, il presentatore farebbe bene a modificare un po’ il tiro e ad innamorarsi di una bella ragazza napoletana e non più straniera. A quel punto, allora, l’ex di Belen ha dato una risposta inaspettata.

Il riferimento a Mariana e Belen

Nel dettaglio, il collega di Fatima Trotta ha detto: “Magari”. Con tali parole, dunque, Stefano De Martino ha smentito i gossip che lo associano a Mariana Rodriguez confermando, invece, di essere single. Nella parte conclusiva dell’esibizione, poi, il ballerino ci ha anche tenuto a negare tutti i gossip che sono circolati in questi giorni in merito al suo presunto tradimento con Alessia Marcuzzi.

Il nome della presentatrice non è mai saltato fuori, tuttavia, Stefano si è limitato a dire che fossero tutte false le indiscrezioni trapelate in questi giorni sul suo conto. Sul web, intanto, i fan continuano a punzecchiare il loro beniamino chiedendogli di esprimersi su come si sta comportando la sua ex. Belen, che faceva tanto la “vittima” pare sia riuscita in breve tempo a trovare il modo di consolarsi.