Uomini e Donne: Veronica e Giovanni insieme a Capri, la prima foto di coppia

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno superato la crisi e sono ufficialmente una coppia. Ecco la prima foto ufficiale sui social

Uomini e Donne: Veronica e Giovanni innamorati a Capri

Nella scorsa stagione di Uomini e Donne Veronica Ursida ha provato a voltare pagina in amore, dopo la turbolenta parentesi con Armando Incarnato, con Giovanni Longobardi. La coppia ha avuto molte difficoltà nel programma perchè quando ha iniziato la conoscenza tutto si è fermato per l’emergenza Coronavirus. Si sono comunque sentiti e nelle ultime settimane ci sono stati dei contrasti.

Giovanni aveva anche deciso di lasciare il programma da solo perchè non era convinto di quello che stava vivendo e Veronica non gli dava fiducia. Lei, però, ha deciso di seguirlo per dimostrargli il suo interesse. Dopo settimane di crisi e di incomprensioni, adesso sembrano felicissimi e, soprattutto, innamorati.

Veronica e Giovanni si sono concessi una vacanza a Capri e sia una che l’altro non mancano di condividere storie sui social in cui sono insieme, si stanno divertendo e godendo le vacanze. Inoltre, sembra che abbiano deciso di ufficializzare la loro storia con una foto condivisa da entrambi su Instagram.

La prima foto di coppia

Dopo questi giorni trascorsi in relax a Capri in cui tutto è andato bene per la nuova coppia di Uomini e Donne, Veronica e Giovanni hanno deciso di condividere una foto con cui sembra che vogliano suggellare la loro relazione. Infatti, da entrambi i profili Instagram è comparsa la foto di loro due che si baciano.

Veronica ha scritto che “quel bacio fu l’inizio di tutto“, mentre Giovanni ha ricordato che “non siamo mai così privi di difese come quando ci baciamo“. I post li potete vedere qui sotto. In tanti sono accorsi a commentare, molti hanno fatto i complimenti per questa storia che, nonostante le numerose critiche, si è rivelata essere vera e sincera. (Continua dopo i post)

Le ultime news di Uomini e Donne

La scorsa stagione di Uomini e Donne ha visto nelle ultime settimane fondersi il trono over con il trono classico. La nuova formula (dovuta al Coronavirus) ha avuto successo, tanto che Maria De Filippi potrebbe riproporla a settembre con l’inizio della nuova programmazione. Per il trono classico abbiamo visto la storia di Giovanna Abate che ha continuato a conoscere i suoi corteggiatori prima di scegliere Sammy Hassan, con il quale sembra essere però già finita. Voi che cosa ne dite? Preferireste la formula mista di Uomini e Donne o i troni ben separati?