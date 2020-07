Lorenzo Amoruso, delusione a Temptation Island, “Pensavo fosse amore e invece…”

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono tra i protagonisti VIP dell’edizione 2020 di Temptation Island. La coppia è entrata nel reality dei sentimenti pienamente convinta dei propri sentimenti e tutto è filato, bene o male, liscio per i primi giorni. Ad avere delle brutte sorprese è, al termine del secondo falò, l’ex calciatore.

Lorenzo Amoruso, infatti, ha avuto occasione di vedere alcuni video che ritraggono la sua compagna in alcuni atteggiamenti davvero poco incoraggianti. Comportamenti che l’uomo non si sarebbe mai atteso e che lo hanno portato a maturare un discorso abbastanza grave sul rapporto che lo lega all’ex Miss Italia. Cos’è accaduto? E cosa ha detto? Vediamolo.

Lorenzo Amoruso a Temptation Island

Lorenzo Amoruso fa coppia stabile con Manila Nazzaro ormai da diverso tempo. Sono tre anni, infatti, che i due stanno insieme e, tra alti e bassi, si sono sempre dichiarati innamoratissimi l’uno dell’altra. L’ex Miss Italia, in particolare, ha sempre parlato bene del suo uomo, definendolo come un’ancora di salvezza dal momento che proprio lui, dopo il matrimonio naufragato nel 2017, era stato in grado di farla ricredere all’amore.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro vorrebbero che la loro storia prendesse una “piega più decisa” e che, quindi, andasse avanti sempre per il meglio. Proprio questo è l’obiettivo della loro partecipazione al reality dei sentimenti che, però, sta riservando non poche sorprese all’ex calciatore. Amoruso, infatti, ha potuto vedere alcuni video in cui la compagna pare quasi essersi scordata di lui prendendola molto male e sfogandosi anche con frasi molto forti.

La delusione

Manile Nazzaro, parlando con gli altri all’interno del suo villaggio, ha sottolineato in maniera chiara di non voler fare l’eterna fidanzata e di ambire, quindi, a progetti importanti. La donna ha accusato Lorenzo Amoruso di non volersi trasferire, di non voler iniziare una convivenza, di non ricercare, insomma, la tanto ambita stabilità. Parole, queste, che hanno molto ferito l’uomo che ha ribadito come i due avessero già parlato dell’intenzione di prendere casa insieme a Roma.

“Crede di fare la deficente con me” sbotta Lorenzo Amoruso, proseguendo “non ha capito con chi ha a che fare! Diamoci una svegliata, stiamo a fà i sognori, fa bambinate che alla mia età non si fanno. Quando si è troppo buoni si passa per fessi”. Lo sfogo, poi, si conclude amaramente “Mi sa che pensavo fosse amore, invece è un bel calesse”, frase presa “in prestito” dal celebre Massimo Troisi.