Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono crisi, parla lui: “Prima era diverso perché…”

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli in crisi per colpa della distanza

A quanto pare Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono protagonisti di una crisi sentimentale. Anche se non sono una coppia a tutti gli effetti, la dama torinese e il 26enne Sirius hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne per vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Nel nuovo numero del Magazine del dating show di Canale 5 è contenuta una lunga intervista al ragazzo. Quest’ultimo ha confessato le ragioni delle loro prime incomprensioni.

Complice del raffreddamento è la distanza: lui a Forte dei Marmi in Toscana mente lei a Torino. Visto che il programma di Maria De Filippi è in pausa estiva i loro incontro si limitano solamente a qualche uscita ogni tanto a metà strada. Tuttavia la coppia vuole superare questo grande ostacolo per continuare a vivere questa relazione. Andiamo a vedere cosa ha confessato.

Sirius parla dei problemi con la dama torinese

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Nicola Vivarelli parlando della dama torinese ha confidato: “La mia storia con Gemma Galgani sta andando avanti”. Sirius però, ha evidenziato che non manca qualche difficoltà legata alla distanza.

“Questo perché prima, con le registrazioni, avevamo occasione di vederci spesso, mentre adesso sono subentrate difficoltà logistiche, tra impegni reciproci e vivendo in due città diverse. Tutto questo ci porta a sentire la mancanza l’uno dell’altra”, ha rivelato il 26enne che ha conquistato il cuore della dama torinese.

Lo sfogo di Nicola Vivarelli a Uomini e Donne Magazine

Per tale ragione il ragazzo spera vivamente di trovare al più presto una valida soluzione che permetta ad entrambi di vedersi più spesso e non limitarsi alle semplici telefonate o video-chiamate. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il 26enne ha riferito anche: “Spero, visto l’interesse nel continuare la nostra conoscenza, che queste problematiche dovute a una mera distanza fisica. In qualche modo, si risolvano quanto prima”.

Sirius ha detto che lui e Gemma Galgani trascorrono molto tempo al cellulare, ma si vedono abbastanza poco e questa cosa gli dispiace tantissimo. Purtroppo la lontananza influisce sempre in un rapporto sentimentale. “Mi piacerebbe raggiungerci per scoprire altri lati di noi, passando momento conviviali per vedere come siamo e come ci comportiamo nella quotidianità”, ha concluso Vivarelli.