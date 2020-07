Miriana Trevisan rivela che Pago parteciperà ad un nuovo programma e poi lancia una frecciatina a Serena Enardu

In una nuova intervista Miriana Trevisan è tornata a parlare di Pago, dei futuri progetti del cantante e ha lanciato una sottile frecciatina a Serena Enardu

Miriana Trevisan conferma: Pago parteciperà a…

Nell’ultimo anno i telespettatori di Canale 5 si sono ritrovati a seguire la storia d’amore di Pago e Serena Enardu. Dopo Temptation Island, in cui Serena Enardu l’ha lasciato per iniziare una storia con Alessandro Graziani, Pago ha anche partecipato al Grande Fratello Vip. Qui ha ritrovato Serena che, pentita di quello che aveva fatto, ha deciso di riconquistarlo. Il tutto però è finito dopo il lockdown.

Nel frattempo Pago sta avendo un grande successo con la pubblicazione del suo libro Vagabondo per amore e del suo nuovo singolo Tu lo sai. Si è riavvicinato molto anche all’ex moglie Miriana Trevisan che continua a sostenerlo in privato e in pubblico.

Infatti, in una recente intervista per RTL 102.5 con Francesco Fredella, Miriana ha detto di essere da sola in questo periodo perchè Nicola, il figlio avuto con Pago, sta trascorrendo del tempo con il papà. A proposito di Pago, Miriana ha confermato le ultime indiscrezioni: il cantante parteciperà alla prossima edizione di Tale e Quale Show in partenza a settembre con Carlo Canti. Oltre ad essere un bravo cantante è anche un eccellente imitatore, parola dell’ex moglie.

La frecciatina a Serena

Miriana sembra non aver mai conosciuto di persona Serena Enardu. Tuttavia, nel corso di questi ultimi mesi è stata molto presente nella vita di Pago. I due, dopo aver superato le incomprensioni, sono diventati ottimi amici e confidenti. All’inizio Miriana ha spinto Pago, con il suo intervento al Grande Fratello Vip, a tornare con Serena se questo era quello che lo rendeva felice. Poi, però, ha cambiato idea.

Nei mesi successivi Miriana ha attaccato più volte Serena per il suo comportamento all’interno della Casa e soprattutto nei confronti di Pago e della sua famiglia. A quel punto la sua idea è cambiata, tanto da pensare che fosse meglio un allontanamento tra i due. Interrogata su questo Miriana si è limitata a dire: “Serena? Che Dio veda e provveda“. Insomma, sembra che la sua opinione continui ad essere negativa sull’ex tronista.

Nel frattempo Serena Enardu e Pago stanno dando versioni contrastanti sui motivi che li hanno portati alla rottura definitiva. Lei dice di averlo sbattuto fuori di casa a seguito di una scenata di gelosia, lui dice di aver scoperto la chat con Alessandro Graziani che ha rivelato le bugie della sua compagna.