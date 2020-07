Lucifer 5: è uscito il trailer ufficiale con un clamoroso spoiler sulla trama

Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale della quinta stagione di Lucifer. Ecco che cosa succederà

Lucifer 5: la data d’uscita e l’attesissimo trailer

Lucifer ha conquistato milioni di telespettatori in tutto il mondo e si sta preparando a tornare con la quinta stagione. In onda su Fox per tre stagioni, è stata cancellata con grande disapprovazione dei fan. Questi hanno avviato una serie di petizioni per salvarla e alla fine ci sono riusciti. Netflix ha risposto all’appello e non solo ha confermato una quarta stagione, ma poi una quinta e anche una sesta (che sarà davvero l’ultima).

La quarta ha avuto un grandissimo successo e la quinta arriverà sulla piattaforma streaming il 21 agosto. Ebbene, proprio poche ore fa, oltre alla data d’uscita della quinta stagione, Netflix ha anche rilasciato il primo trailer ufficiale della quinta stagione rivelando dettagli sorprendenti sulla trama. Ecco qui di seguito di che cosa si tratta.

Lucifer torna a Los Angeles, ma non è Lucifer

Dalla fine della quarta stagione sappiamo che finalmente Chloe (Lauren German) e Lucifer (Tom Ellis) hanno avuto il coraggio di confessare i propri sentimenti, ma per loro non c’è stato nessun lieto fine. Infatti, i disordini per la mancanza di Lucifer sul trono degli Inferi hanno richiesto la sua presenza e i due si sono allontanati.

Tuttavia, nel trailer rilasciato da Netflix vediamo che Chloe, mentre sta continuando a fare il suo lavoro da detective, ritrova il suo amato. Lucifer si presenta davanti a lei come se niente fosse e riprende la sua vita di sempre a Los Angeles. Chloe lo bacia, alcuni sono felici del suo ritorno, altri meno, ma in realtà Lucifer non è affatto Lucifer.

Chloe e gli altri notano un cambiamento in lui, ma la giustificazione del tempo che scorre in modo diverso agli Inferi sembra aver placato i dubbi. Maze, invece, nell’accusarlo e colpirlo per averla lasciata sola, si accorge che Lucifer non è Lucifer. In realtà si tratta del gemello Michael, deciso a prendersi la vita del fratello. Alla fine, però, il vero Lucifer torna davvero e lotta con il fratello.

Alcuni sono rimasti molto sorpresi nel vedere tutto questo rivelato nel trailer. Forse si tratta solamente delle prime puntate e poi la storia prenderà un risvolto completamente diverso? Di certo molti sono delusi per il fatto che Chloe sarà ingannata da Michael e avrà una relazione con lui. Ad ogni modo l’attesa è quasi terminata.