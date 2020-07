DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 16 luglio: il quasi bacio tra Can e Sanem

Ventisettesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione della sopa opera turca di Canale 5 DayDreamer – Le Ali del Sogno. Gli spoiler della puntata in onda 16 luglio 2020, la perfida Aylin tornerà a collaborare con la Fikri Harika dopo il benestare di Can.

Deren sarà contraria alla decisione del fotografo non apprezzando per niente la presenza della rivale nell’agenzia pubblicitaria della quale lei è la direttrice creativa. Infatti dopo qualche ora le due donne avranno un acceso scontro.

Can riassume Aylin alla Fikri Harika

Le anticipazioni del 27esimo episodio italiano di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 16 luglio 2020, svelano che il pubblico di Canale 5 assisterà al avvicinamento tra Can e Sanem. Tutto inizierà quando Aylin, dopo aver confessato all’affascinante fotografo di amare ancora il fratello Emre, continuerà a tramare alle sue spalle per distruggere definitivamente la Fikri Harika.

Per riuscire nel suo intento, la perfida ragazza farà il doppio gioco avvalendosi dei sentimenti dei fratelli Divit. Il primogenito di Aziz sarà disponibile a dare una nuova possibilità all’ex cognata, non appena gli cederà un suo cliente. Nel dettaglio, la malvagia mora si presenterà nella casa dei Divit e affiderà al protagonista della soap la pubblicità per una rinomata compagnia automobilistica. Tutto questo solamente se la farà partecipare allo spot sui prodotti biologici del signor Levent. Accetterà?

Accesa lite tra Deren e Aylin

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – le Ali del Sogno, rivelano anche che Can assumerà Aylin come attiva collaboratrice della sua agenzia pubblicitaria. Ovviamente questa decisione provocherà la furia di Deren. Quest’ultima infatti, continuerà a non vedere di buon occhio la perfida dark lady per essere stata la sua assistente qualche anno prima.

La direttrice creativa farà l’impossibile per convincere l’affascinante fotografo a cambiare idea, quando verrà a conoscenza che la rivale ha ottenuto pure un ufficio personale. Deren e Aylin avranno un acceso scontro durante la realizzazione della nuova campagna pubblicitaria.

Successivamente Deren interromperà un momento romantica tra Can e Sanem, per informare il datore di lavoro dei problemi con le registrazioni a causa di un guasto della scheda della fotocamera. Quindi Can e tutti i dipendenti dovranno trascorrere la notte sul set per rifare la pubblicità. Infine i due protagonisti della serie si addormenteranno sopra un’amaca e tra loro ci sarà quasi un bacio.