Reazione a Catena: tre sorelle di Casagiove sono le nuove campionesse

Reazione a Catena, il quiz condotto con grande successo da Marco Liorni, continua ad andare in onda con grandi ascolti. Per il conduttore 54enne romano, è un’annata straordinaria.

Il suo Italia Sì ha convinto negli ascolti e, molte volte, ha prevalso contro l’ostica concorrenza di Verissimo di Silvia Toffanin. Risultati, che hanno convinto il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, a confermare la trasmissione del sabato pomeriggio che quest’anno è andata in onda anche di mattina e di domenica pomeriggio al posto di Domenica in di Mara Venier che, eccezionalmente, non è andato in onda per una puntata.

In queste ultime puntate, il quiz estivo di Rai 1 sta andando alla grande ed ha toccato punte di share record del 24%. E non finisce qui: Marco Liorni è in lizza per condurre Affari Tuoi – La Riscossa, ossia il ritorno del gioco dei pacchi condotto in passato da Flavio Insinna ora a L’Eredità. Nelle prime settimane, abbiamo potuto assistere alle vittorie dei Sali e Scendi. Questi ultimi, però, sono stati eliminati da Le Regine di Fiori, eliminate a loro volta da Le Carte in Tavola.

A sfidare Le Carte in Tavole a Reazione a Catena tre sorelle da Caserta

Nella puntata odierna di Reazione a Catena, Le Carte in Tavola hanno sfidato le Coast to Coast da Casagiove (CE). Il trio casertano è formato da tre sorelle: Gaia, Fabiola e Viviana Palmiero. È stata una sfida equilibrata che ha visto vittoriose le sfidanti con un punteggio di 7 a 6.

Le tre campionesse, anche prima del gioco per decidere chi debba essere il nuovo campione era in vantaggio sugli ormai ex campioni, grazie ad un sorpasso finale nell’ultima zip nel gioco “Una tira l’altra”.

Le neo campionesse non vincono il montepremi

Nel gioco finale di Reazione a Catena, abbiamo visto le nuove campionesse non riuscire, purtroppo a vincere il montepremi dimezzato da 116.000 euro a poco più di 7000. La risposta esatta era “Capitolato”, mentre le Coast to Coast hanno detto “Cambio”. Le tre sorelle, che aspirano a fare un viaggio futuro in America, potranno riprovare a vincere un premio in denaro già dalla puntata di domani.

Reazione a Catena continuerà ad andare in onda fino al mese di settembre. In tale mese, tornerà in onda L’Eredità con il confermato Flavio Insinna, mentre Marco Liorni tornerà a condurre “Italia Sì”, in una versione allungata, nel confermato slot del sabato pomeriggio, dove darà voce alla gente comune che salirà sul podio per raccontare le proprie storie e ricevere consigli dai saggi Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Mauro Coruzzi e Manuel Bortuzzo.