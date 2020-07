Unomattina estate, Alessandro Baracchini impressiona Barbara Capponi: “Mi sono scottato” [FOTO]

Divertente siparietto tra Barbara Capponi e Alessandro Baracchini a Unomattina estate

E’ iniziata una nuova settimana di programmazione di Unomattina estate con Barbara Capponi e Alessandro Baracchini. Quest’ultimo alla fine di giugno hanno preso il posto degli uscenti Roberto Poletti e Valentina Bisti che hanno condotto per tutto il periodo invernale e primaverile.

La puntata dello storico rotocalco di Rai Uno in onda lunedì 13 luglio 2020 si è aperta con un simpatico siparietto tra i due padroni di casa. Parlando del fine settimana appena trascorso, Baracchini ha detto di essersi recato al mare, poi rivolgendosi alla collega di lavoro ha asserito: “Mi sono scottato. Si vede?”. Ma la gag tra i due professionisti non è terminata qui. (Continua dopo la foto)

Ottima intesa tra i due conduttori di Unomattina estate

Dopo che Alessandro Baracchini le ha posto la domanda, Barbara Capponi non ha esitato a rispondergli: “No, non si vede”. A quel punto il conduttore di Unomattina estate ha asserito: “Per me nel weekend mare, ancora una volta!”. Mentre la collega ha affermato che nel week-end dopo una settimana impegnativa e stressante ci si rilassa un po’. Dopo la gag nei minuti iniziali della trasmissione mattutina di Rai Uno è partita la puntata vera e propria.

Infatti i due padroni di casa hanno raggiunto le loro rispettive postazioni per parlare degli argomenti del giorno. Come accade ormai da due settimane i due professionisti quando entrano in studio si salutano con il consueto ‘falso batti cinque’, ovvero avvicinando il palmo della mano ma senza toccarsi. Ricordiamo che da qualche mese a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 non c’è pubblico e bisogna mantenere la distanza fisica.

Unomattina estate in onda sino alla prima settimana di settembre 2020

La nuova edizione di Unomattina estate ha preso il via lo scorso 29 giugno 2020. Al timone dello storico programma della prima rete ci sono Barbara Capponi e Alessandro Baracchini.

Con molta probabilità il format proseguirà per tutto il periodo estivo fino a venerdì 4 settembre. Infatti dal lunedì successivo, ovvero il 7 settembre tranne imprevisti dell’ultimo minuto dovrebbero partire tutti i programmi del palinsesto 2020/2021. Al momento non sappiamo chi condurrà la versione invernale e primaverile dello storico contenitore del mattino di Rai Uno.